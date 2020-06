Palomestari: Näky järvenselällä sai puhelinlinjat kuumiksi – pelastajan juhannus on joko-tai

”Me emme ole toivottuja vieraita”

Juhannus on joka kesä, ja pelastuslaitokset Suomen niemellä valmistautuvat jälleen yhteen sellaiseen.

– Saa nähdä, miten hulluksi menee, aprikoi Juhannus-Suomen etulinjassa Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Silmäri.

– Kun on lämmin, tehtävät painottuvat ensihoitoon ja vesipelastukseen.

– Nyt on vahva tuntuma, että niitä tulee.

Jos on pakkanen paras poliisi, palomiesten parhaita ystäviä on kylmä vesi.

Silmärin mukaan kaikki juhannuksen elementit olivat Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella koossa jo viime viikonloppuna. Päästiin kuivaharjoittelemaan.

– Veneitä ajelehti, yksi vene kaatui toisen peräaaltoon, maastoa ja grillikatoksia paloi.

Silmäri pohtii, mitä tuovat tullessaan perjantaina Venäjän suunnalta lähestyvät ukkoskuurot.

– Tuleeko lisää tekemistä (myräköitä) vai helpottuvatko työt (maastopalot). Kokkoja ei tänä juhannuksena ole meillä lupa polttaa.

Etelä-Savossa juhannuksen työvuoroissa varalla olijoihin on lisätty muutaman viime vuoden tapaan sopimuspalokuntalaisia.

– Sopimuspalokuntalaisetkin ovat juhannuksen vietossa, näin saamme sitoutettua heitä hälytystehtäviin, jos tarvitaan joukkoja kohteisiin, Silmäri selittää.

Päivystävä palomestari Jarno Laikola tiivistää palomiehen juhannukset näin:

– Historia on osoittanut, että juhannus on joko todella kiireinen tai sitten se on todella, todella rauhallinen. Välimalleja ei oikein ole.

– Olosuhteille ei voida mitään. Otetaan vastaan, mitä tulee. Säähän siihen paljon vaikuttaa.

Laikola muistaa erään kiireisen juhannuksen. Kiire ei tosin johtunut siitä, että olisi ollut mitään tehtävää.

– Silloin ei ollut metsäpalovaroitusta voimassa ja ihmiset polttelivat kokkoja ja alkoi tulla ilmoituksia, kun vastarannalta oli katseltu järven selän yli ja toisella puolella näkyi kokkoja ja niitä luultiin rakennuspaloiksi tai maastopaloiksi.

– Ilmoituksia tuli illan aikana useita ja syntyi keikkasuma. Loppujen lopuksi kaikki tarkentuivat juhannuskokoiksi.

Päivystävä palomestari Pertti Vesaaja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta toivoo juhannuksen viettäjiltä malttia ja suurta harkintaa – ja liivejä vesillä.

– Iloisella mielellä, mutta järki mukana.

– Me emme ole toivottuja vieraita juhannuksena, Vesaaja tietää.

– Silloin on jo mennyt jokin asia huonosti.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on varautunut juhannukseen perinteisen vahvuuksin.

– Veneet ovat kunnossa, on sukeltajia ja pintapelastajia valmiudessa. Toivotaan, ettei heitä tarvitse käyttää.

Jos sijaitsee Etelä-Savon pelastuslaitos Järvi-Suomen sydämessä, runsaasti vettä riittää myös Päijät-Hämeen kollegoiden harteille.

Etelä-Savon pelastuspäällikkö Jyri Silmärillä on haave, joka ei tule toteutumaan.

– Ajatella, jos ihmiset olisivat juhannuksena yhtä varovaisia kuin koronan vuoksi. Meillä oli kevättalvella yksi viikonloppuvuorokausi, jolla oli vain yksi keikka, Silmäri muistelee, vieläkin rahtunen ihmetystä äänessä.

– No, nyt aletaan olla aika normaaleissa luvuissa, 20–30 keikkaa vuorokaudessa...