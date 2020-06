Teemu Keskisarjan kolumni: Etelärannan supermuseo on huono ajatus

Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja uskoo, että monta alkuvoimaista museoideaa on unohtunut yhden keinotekoisen ja sikahintaisen tieltä.

Pääkaupunkiseudulla on niin monta suurenmoista museota, ettei kukaan kerkeä jokaisessa käydä edes koronan lyhentämässä kesässä. Muistakin syistä minun on vaikea uskoa, että uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo Etelärannassa olisi hillittömän hintansa väärti.

Arkkitehtuurin museoiminen on haastavampaa kuin taulujen. Arkkitehtuurimuseoiden kanssa kilpailevat kaikkialla arkkitehtuurin ulkoilmamuseot. Keksitkö yhtään maata, missä sinua eivät houkuta temppelit, palatsit, linnoitukset, tornit, torit, keskiaikaiset kujat sekä empiren ja funktionalismin huipentumat itsessään vaan noiden rakennusten piirustukset ym.?

Arkkitehtuurille ja designille eli suomeksi muotoilulle on ennestään olemassa vierekkäiset museot Helsingissä aivan saavutettavalla paikalla. Nöyrin mielin kysyn, syntyykö 60–150 miljoonalla ylimääräisellä supermuseoeurolla nimenomaan sitä, mitä turistit ja helsinkiläiset himoitsevat?

Julkisen rahan kylväjille ei ikinä kelpaa ilmeisin ja suosituin idea. Sellainen, joka ei kumpuile innovaatiostrategioista ja elvytysruiskeista, vaan jonkun pääkopasta.

Melkein vitsinä vilahti joku vuosi sitten ohi Tuomari Nurmion ehdotus Kaisaniemen Kalevala-puistosta. Tuskin mikään taho harkitsi edes yhden Väinämöistä esittävän puu-ukon pystytystä. Ei vaikka Kalevala on suomalaisen kulttuurin kansainvälisin kulttisaavutus ja kaupallisestikin kaikkea muuta kuin pienen lukupiirin pyörittelyä.

Talvisodassa Suomen historia polttoleikkaa maailmanhistoriaa. Talvisota on yleisinhimillisesti pysäyttävin ja jysäyttävin tarinamme. Se on jo popularisoinut itse itsensä kaikkialla missä sotahistoriaa harrastetaan. Massat löytävät jopa Raatteen tielle saakka. Onko aivan varmaa, että risteilypiipahtajaa, joka on jotakin suomalaisten menneisyydestä kuullut, kiinnostaa arkkitehtuuri- ja designmuseo enemmän kuin talvisotamuseo terminaalin vieressä?

Kalskahtavatko Kalevala ja talvisota sinusta muinaissuomalaisuudelta? Hyvä on, tarjoan kolmanneksi vaihtoehdoksi ei-homehtuneempaa ja vihreämpää.

Jasper Pääkkösen taannoinen vaatimus Vantaanjoen vapauttamisesta takaisin historialliseen tilaansa kai kuittautui kalastuskiihkoiluksi. Näin siitä huolimatta, että kukaan historioitsija ei kiistä lohen valtaisaa merkitystä Helsingin kaupungin synnyssä sekä elinkeinojen ja hengissä sinnittelyn historiassa.

Vantaanjokea tulppaavat heti suulla Vanhankaupunginkosken tehtaat ja pato. Niiden nykyinen museokäyttö tuntuu minusta mitättömältä syyltä vangita nurmijärveläisen kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven elämän ja luovuuden flow-virtaa. Mutta ei kiistellä siitä, kun rahaa kerran rajattomasti on. Etelärannan superbudjetin säästöllä sekä kalastuslupien ja jalokalamatkailun tuotolla kohotamme Vanhankaupungin teollisuushökötykset vaikka satametriselle design-lasikorokkeelle, jonka alla putous pauhaa elävien ja kuolleiden ihmisten kunniaksi.