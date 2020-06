Murhien, tappojen ja niiden yritysten määrä on kasvanut Suomessa kevään aikana.

Alkuvuonna 2020 tahallisia henkirikoksia ja niiden yrityksiä enemmän on tehty enemmän kuin vastaavana aikana kertaakaan kymmeneen viime vuoteen, kertoo Yle.

Poliisihallituksen poliisitutkinnoista keräämien tilastojen mukaan tammi–toukokuun aikana on tehty yhteensä 201 murhaa, tappoa tai niiden yritystä. Viimeksi vuonna 2012 päästiin lähimmäksi tätä lukua. Tuolloin vastaavia rikoksi tuli poliisin tietoon 179 kappaletta.

Erityisesti tappojen ja murhan yritysten määrä on kasvanut paljon verrattuna 10 vuoden keskiarvoon tammi-toukokuussa. Koko Suomessa on toukokuun loppuun mennessä tullut poliisin tutkittavaksi 21 murhan yritystä. Määrä on kasvanut 75 prosenttia.

Alkuvuoden aikana on tehty 33 tappoa. Niiden määrä on kasvanut 60 prosenttia verrattuna aiempien vuosien keskiarvoon. Tapon yrityksiä on tehty alkuvuonna 133. Se on noin 24 prosenttia enemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin.

Pitkällä aikavälillä henkirikosten määrä Suomessa ollut laskussa.

Ilta-Sanomat uutisoi alkuvuodesta 2019, että tapaukset ovat vähentyneet yhtäjaksoisesti viimeisen 20 vuoden aikana.