Sateet ja ukkoset väistyvät juhannukseksi – aattona poutaa ja hellettä

Maan länsiosasta Kaakkois-Suomeen yltää säärintama, jonka yhteydessä tulee sade- ja ukkoskuuroja.

Lounais-Suomessa sekä maan itä- ja pohjoisosassa sää on aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on hellelukemissa Oulun korkeudelle asti, Lapissa ollaan lähempänä 20 astetta.

Torstaina sateet ja ukkoset liikkuvat pohjoiseen kohti maan itä- ja pohjoisosaa. Maan etelä- ja länsiosassa sää on aurinkoista ja poutaista, Kaakkois-Suomessa voi tulla vielä jokunen sadekuuro.

Päivälämpötila on etelässä yli 25 astetta, muualla maassa 20 - 25 astetta.

Juhannusaattona sekä viikonloppuna sää on aurinkoista ja poutaista koko maassa.

Aattona maan etelä- ja länsiosassa on hellettä, idässä sekä Oulun seudulla lämpötila on 20 – 25 astetta ja muualla maan pohjoisosassa 10 - 20 astetta. Viikonloppuna on muutaman asteen viileämpää, lännessä on vielä paikoin hellettä.