Nämä koiranpennut revitään nyt käsistä – jonot pahimmillaan parikin vuotta

Terrierit, villakoirat ja kääpiökoirat kiinnostavat kaupunkilaisia niiden pienen koon vuoksi.

Koronakeväänä lisääntynyt vapaa-aika on nostattanut suomalaisilla koirakuumeen. Viime aikoina etenkin monien pienien koirarotujen suosio on kasvanut niin räjähdysmäisesti, että pentua voi joutua odottamaan vuoden tai parikin.

– Kaikki pienikokoiset kääpiökoirat ja terrierit ovat haluttuja. Kaupunkiympäristöön halutaan pieni koiria, kertoo Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Laitinen mainitsee suosittuina koirarotuina chihuahuan ja jackrussellinterrierin. Myös villakoirat ovat haluttuja rotuja.

– Kyselyitä on tullut paljon. Ystävät ovat kertoneet, että kysyntä on selkeästi lisääntynyt kevään aikana, vahvistaa Chihuahua ry:n puheenjohtaja Annika Kammonen.

Kammosen mukaan moni ajattelee, että chihuahua on pieni ja helppohoitoinen koira. Se vaatii kuitenkin yhtä lailla ulkoilua, lenkkeilyä ja hoitoa kuin isompikin koira, hän muistuttaa.

– Siinä on sama vastuu ja huoli kuin muissakin koirissa. Kun pentu tulee kotiin, sitä pitää opettaa samoin kuin suurempaakin koiraa. Koiran ottaminen pitäisi aina olla pitkän harkinnan tulos. Siinä on parhaimmillaan uusi perheenjäsen 15 vuotta. Kulut vasta alkavat, kun pentu tulee kotiin, Kammonen muistuttaa.

Chihuahuan pentu maksaa 1 000–2 000 euroa. On tärkeää, että pennun emällä ja isällä silmät, sydän ja polvet on tarkastettu. Toisaalta vastuullisen kasvattajan jokainen pentue on suunniteltu, Kammonen sanoo.

Lyhytkarvainen chihuahuan pentu.

Jackrussellinterrierien kysyntä on niin kovaa, ettei tällä hetkellä pentuja ole lainkaan tarjolla. Omaa pentua joutuu odottamaan vähintään syksyyn, Suomen jackrussellinterrierit ry:sta kerrotaan.

– Vaikea sanoa, milloin buumi loppuu, mutta syksyllä tilanne voi vähän helpottaa. Kaikki menee heti. Siinä vaiheessa, kun kasvattaja ilmoittaa, että koira on astutettu yhdistyksen sivuilla, tulee niin paljon kyselyitä, että vielä syntymätön pentue joudutaan poistamaan listoilta, kertoo Helena Kastari yhdistyksen pentuvälityksestä ja rotuinfosta.

Tämän vuoden tilastot suosituimmista roduista saadaan vasta vuoden päätteeksi, mutta jo viime vuonna jackrussellinterrieri oli Suomen kahdeksanneksi suosituin rotu.

– Ne ovat kivoja ja pieniä koiria. Monissa muissakin roduissa on kysyntää nyt, kun ihmiset ovat paljon kotona, Kastari pohtii.

Jackrussellinterrierin pentu maksaa pyöreästi 1 200 euroa, Kastari arvioi. Uusi omistaja voi yllättyä terrierin luonteesta.

– Terrieri kaipaa johdatusta. Ei pidä päästää koiraa hallitsijaksi, vaan ihminen määrää. Jackrussellinterrieri on helppo koulutettava, jos jaksaa vain asiaan paneutua.

Kahdeksan viikon ikäinen jackrusselinterrieri.

Shetlanninlammaskoira oli viime vuonna Suomen kuudenneksi suosituin rotu. Rotuyhdistyksen mukaan shelttien kysyntä on ollut tänä vuonna vähintään yhtä kovaa kuin aikaisempinakin vuosina. Rodun suosiota selittää sen monipuolisuus ja mukautuvaisuus.

– Mitä tiukemmat kriteerit on, sitä pidempään pentua joutuu odottamaan. Se on helppo koira ja se kiintyy todella omistajaansa. Se on helppo kouluttaa ja se on kaikessa mukana. Jos olet aktiivinen, koira on aktiivinen, mutta shetlanninlammaskoira pärjää laiskassakin taloudessa, kehuu Shetlanninlammaskoirat ry:n varapuheenjohtaja Petri Ala-Tuuhonen.

Ala-Tuuhosen mukaan moni voi pelätä sheltin pitkän turkin hoitoa.

– Kun käyttää turkin hoitoon keskimäärin tunnin viikossa, se riittää. Siinä laiskuus turmelee: jos sitä ei hoida, se teetättää enemmän töitä.

Haasteena voi shetlanninlammaskoiran kanssa olla haukkuherkkyys.

– Koira täytyy opettaa pois omista heikkouksistaan, jotta pysyy naapurisopu.

Pentu maksaa keskimäärin 1 500 euroa. Joskus omaa koiraa voi joutua odottamaan vuoden tai kaksikin, Ala-Tuuhonen kertoo.

Shetlanninlammaskoira.

Myös borderterrierien pentujen kysyntä on ollut viime aikoina kovaa. Niitä syntyy vuosittain Suomessa vain noin 200–250.

– Niitä menisi äkkiä satakunta lisää suhteessa siihen, mitä pentuja syntyy, kertoo Borderterrierikerho ry:n puheenjohtaja Sari Pöyhönen.

Pöyhösen mukaan kasvattajat ovat tiukkoja siitä, keille borderterrierierejä myydään, sillä ne ovat lähtökohtaisesti metsästyskoiria.

– Tietysti, kun Sini on telkkarissa, istuu nätisti sohvalla ja syö pullaa, se antaa ehkä vähän väärän kuvan. Aika moni borderi on huomattavasti vilkkaampi ja tarvitsee aktiviteetteja, Pöyhönen sanoo.

Sini on meteorologi Pekka Poudan televisiosta tuttu lemmikki. Borderterrierit ovat ulospäinsuuntautuneita ja avoimia koko perheen koiria. Pentu maksaa keskimäärin 1 300–1 500 euroa.

– Sillä on aika kiva ilme ja se on söötin näköinen koira, joten se herättää kiinnostusta. Se on sopivan kokoinen ja liikunnallinen koira. Ne ovat aikamoisia persoonia. Niissä on jotain kissamaista. Jos sinulla on yksi borderi, sinulla on hyvin äkkiä kaksi, kolme tai neljäkin niitä, Pöyhönen selittää rodun suosiota.