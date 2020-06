IS kokeili verkkokauppojen kasvomaskeja – halvin suojain yllätti testiryhmän

IS:n testiryhmä löysi kahdeksan hengityssuojaimen joukosta suosikkinsa ja inhokkinsa.

Yksi maski nostaa kasvoille järkyttävän hien, toinen valuu koko ajan silmille. Kolmas näyttää saapuneen muotinäytöksen lavalta ja neljäs on kuin suoraan leikkaussalista. Hengityssuojaimia on markkinoilla nyt monenlaisia, mutta mikä niistä olisi paras käytettäväksi jokapäiväisessä arjessa?

Kun koronarajoitukset höllentyvät ja juhannus sekä kesälomat lähestyvät, saattaa itsensä löytää helposti täpötäydestä ruokakaupasta, junasta tai kesäjuhlien buffetpöydästä. Ihmiskontaktien määrän lisääntyessä kasvomaskin käyttö voikin olla hyvä idea. Vaikka kankaiset kasvomaskit eivät suojaa kantajaansa koronavirukselta, niiden käyttö kuitenkin lyhentää pisaroiden lentomatkaa yskäisyn jälkeen.

IS testasi kahdeksaa kohtuuhintaista ja verkkokaupasta helposti kotiin tai lähipostiin tilattavaa kasvomaskia. Puolet maskeista tilattiin kotimaisilta valmistajilta ja puolet kiinalaisvalmisteisia maskeja jälleenmyyvältä suomalaiselta yritykseltä. Kaikkien testattujen maskien toimitus sujui nopeasti ja ne olivat perillä 2–3 arkipäivässä.

Maskit pääsivät käyttöön kolmen hengen testiryhmässä. Testiryhmään kuuluivat Elena, 29, Katharina, 28 ja Jaakko, 31. Testiryhmä kokeili maskeja arjen lomassa: koiralenkillä, pyöräilemässä, ruokaa tehdessä, siivotessa ja pihatöissä. Testaajia pyydettiin antamaan jokaiselle maskille arvosana asteikoilla 1–10.

IS:n testiryhmä arvioi maskeja ainoastaan käyttömukavuuden, ei lainkaan suojaustehon mukaan.

Maski kierrätysmateriaaleista

Hinta: 3kpl 20,99€

Merkki: Pure Waste

Ostopaikka: verkkokauppa.com

Materiaali: kierrätyspuuvilla/polyesteri

Valmistusmaa: Suomi ja Viro

Väri: Musta

Uudelleenkäytettävä

Elena: 5/10. Liian iso minulle. Maskia on vaikea säätää sopivaksi. Kuitenkin miellyttävä kangas ja plussaa, että voi pestä sekä on ekologisesti valmistettu.

Jaakko: 7/10. Suhteellisen mukava ja narut eivät kiristä. Sopivan iso kasvoilleni.

Katharina: 2/10. Aivan liian iso. Silmälasit menivät heti huuruun, eikä maski istu ollenkaan. Musta väri ja kangas ovat kivoja, mutta muuten ei toimi minulle.

Pisteet yhteensä: 14/30.

Kertakäyttöinen kuppimaski

Hinta: 5kpl 36,95e

Ostopaikka: e-ville.com.

Materiaali: keinokuitu, materiaalia ei eritelty.

Valmistusmaa: Kiina.

Väri: valkoinen

Kertakäyttöinen

Elena: 7/10. Ulkona oli hyvin lämmin, niin maski hiosti etenkin pyöräillessä. Ei kuitenkaan pahimmasta päästä ja sen kanssa pystyi hengittämään mukavasti. Kuitenkin vaikea laittaa päälle.

Kasvomaski pääsi todelliseen hiostavuustestiin lämpimänä päivänä pyöräillessä.

Jaakko: 6/10. Kuminauhat ovat mukavat, eivätkä paina korvia. Hiostava. Ei tiivisty hyvin parran kanssa.

Katharina: 2/10. En meinannut aluksi saada maskia naamalle. Kun onnistuin, se oli ahdistava päällä. Tuntui pieneltä ja tiukalta.

Pisteet yhteensä: 15/30.

Kotimainen pellavamaski

Hinta: 15€

Merkki: Jokipiin Pellava

Ostopaikka: jokipiinpellava.fi

Valmistusmaa: Suomi

Väri: vaaleanpunainen/kuviollinen

Uudelleenkäytettävä

Elena: 2/10. Testin esteettisesti kaunein maski. Pellavasta plussaa. Maski kuitenkin kutittaa niin paljon, että sitä ei pysty pitämään. Aika ilmava, eikä istu napakasti.

Pellavainen maski kutitti naamaa kauppareissulla.

Jaakko: 3/10. Hiostava ja epämukavat kuminauhat. Vaikea hengittää.

Katharina: 4/10. Ookoon näköinen päällä, mutta naama kutisee. Maskista irtoaa jotain höttöä suuhun puhuessa. Kuuma päällä.

Pellavainen maski oli testin esteettisesti kaunein, mutta muut ominaisuudet tuottivat pettymyksen.

Pisteet yhteensä: 9/30.

Käännettävä, pehmeä maski

Hinta: 7,90€

Merkki: Meritta Bra

Ostopaikka: merittabra.fi

Materiaali: Puuvilla/viskoosi

Valmistusmaa: Suomi

Väri: pinkki/violetti (käännettävä)

Uudelleenkäytettävä

Elena: 4/10. Maski on liian tiukka ja se hiosti päällä pihalla ollessa. Vaikea hengittää.

Jaakko: 2/10. Kuminauhat ovat liian lyhyet, jonka johdosta korvissa tuntuu ja maski menee niin kireälle, että on vaikea hengittää nenän kautta.

Katharina: 5/10. Mukavan tuntuinen päällä. Silmälasit meni vähän huuruun. Ärsytti, kun hengittäessä kangas meni sieraimiin, mutta muuten maski on kiva.

Myös puuvillasta ja viskoosista valmistettu kasvomaski sai silmälasit huuruun.

Pisteet yhteensä: 11/30.

Paksumpi kertakäyttömaski

Hinta: 5kpl 19,95

Ostopaikka: e-ville.com

Materiaali: Keinokuitu, materiaalia ei eritelty

Valmistusmaa: Kiina

Väri: valkoinen

Kertakäyttöinen

Elena: 8/10. Maski ei hiostanut edes pihalla ikkunoita pestessä ja sillä pystyi hengittämään hyvin.

Kasvosuojaimia testattiin muun muassa terassin ikkunoita pestessä.

Jaakko: 5/10. Epämukavat kuminauhat. Kevyt ja pysyy hyvin paikallaan.

Katharina: 8/10. Mukavan tuntuinen päällä. Hieman kuuma, mutta helppo hengittää. Maski istuu napakasti ja sitä pystyy säätämään kätevästi nenän tikusta.

Pisteet yhteensä: 21/30.

Pirteäkuosinen sidottava maski

Hinta: 15€.

Merkki: Vimma

Ostopaikka: vimmacompany.com

Materiaali: Puuvilla/elastaani.

Valmistusmaa: Suomi

Väri: kirjava

Uudelleenkäytettävä

Elena: 6/10. Maski on päällä kevyt, mutta hiostaa silti. Kivan värinen. Ei istu hyvin.

Jaakko: 7/10. Suhteellisen mukava päällä, mutta hankala laittaa itselleen. Suojausteho mietityttää.

Katharina: 0/10. Päälle laittaminen oli niin hankalaa, että hermot meni täysin.

Pisteet yhteensä: 13/30.

Ohut kertakäyttömaski

Hinta: 10 kpl 16,95€

Ostopaikka: e-ville.com

Materiaali: keinokuitu, materiaalia ei eritelty

Valmistusmaa: Kiina.

Väri: vaaleansininen

Kertakäyttöinen

Elena: 8,5/10. Maskin kanssa on helppo hengittää, eikä se ahdistanut edes pyöräillessä. Miinuksena se, että suojain nousee silmille.

Jaakko: 8/10. Kuminauhat eivät rasita korvia. Kevyt, eikä niin hiostava.

Katharina: 3/10. Tuntui halpiskamalta. Silmälasit menivät heti huuruun. Epämukava ja ruma.

Silmälasit menivät huuruun kertakäyttömaskia käyttäessä.

Pisteet yhteensä: 19,5/30.

Testin voittaja – sekä testin halvin

Hinta: 3,95€

Merkki: Fashion

Ostopaikka: e-ville.com

Materiaali: puuvillasekoite

Valmistusmaa: Kiina

Väri: valkoinen

Uudelleenkäytettävä

Elena: 9/10. Kevyt päällä. Maski ei hiostanut koiralenkillä ja tuntui mukavalta iholla.

Jaakko: 5/10. Tuntuu mukavalta päällä. Ei hiosta, mutta on liian pieni minulle, tuntuu korvissa.

Katharina: 9/10. Istui hyvin päällä ja oli mukavan tuntuinen. Toki vähä lämmin, mutta vaikka kuinka yritin hönkäistä, niin silmälasit eivät menneet huuruun ollenkaan.

Testin voittajamaski oli mukava ja hengittävä lämpimän päivän koiralenkilläkin. Sopi hyvin silmälasien kanssa.

Pisteet yhteensä: 23/30.

Maskin käytössä kannattaa käyttää malttia

Ihotautilääkäri Juha-Matti Alakoskela muistuttaa, että kasvomaskin käytössä kannattaa muistaa muutama nyrkkisääntö.

Ensinnäkin maskia tulisi käyttää maltillisesti. Näin kasvosuojain ei pääse kastumaan hengityksestä. Maskia tarvitsee käyttää ulkona vain, kun lähistöllä on ihmisiä.

– Kankaiset maskit itsessään pitävät harvemmin sisällään riskiä iho-oireisiin, mutta märkä ja vetinen kangas voi tietysti ärsyttää esimerkiksi atooppista ihoa.

Etenkin ”maailman toiselta puolelta tilatut”, kankaiset ja pestäviksi tarkoitetut kasvomaskit hän suosittelee myös pesemään ennen käyttöä. Sen sijaan kertakäyttömaskeissa on mahdollista, että säilöntäainejäämät voivat ärsyttää ihoa kyseisille säilöntäaineille allergisilla.

– Tietysti ei voi tietää, minkälaisia säilytysaineita jossakin kaukomaiden tehtaassa on käytetty. On aina olemassa riski, että on käytetty jotakin ainetta, joka allergisoi voimakkaammin.

Hengitysvaikeuksia tai sitä vakavampia oireita ei hänen mukaansa kuitenkaan tarvitse pelätä. Kangasmaskien ihohaitat ovat Alakoskelan mukaan jokseenkin yhtä todennäköisiä kuin kankaisten vaatteiden ihohaitat.

– Jos on hyvin tiivis maski, niin maskin läpi hengittäminen voi olla työlästä. Mutta jos on terve ihminen, niin ei suojaimen käytöstä varsinaista haittaa ole.

Alakoskela kehottaa myös kiinnittämään huomiota maskin reunoihin ja siihen, että ne eivät hierrä naamaa.

– Jos maski ei häiritse, hankaa ja kastu niin materiaalilla itsessään ei ole juurikaan väliä ihon kannalta,.

