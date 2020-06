Tapio Sadeojan kolumni: Veikkauksen tulevaisuus hallituksen käsissä

Monopolin turvaaminen verkko-osoitteita blokkaamalla ei ole nykyaikaa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Veikkauksen monopoli on pyhä. Tai on, jos hallitusohjelmaa on uskomista. Hallitus valmistelee arpajaislain uudistusta, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Yksi asia näyttäisi olevan jo etukäteen kiveen hakattu: Veikkauksen monopolin vahvistaminen.

Mutta menikö se juna jo?

Veikkaus on joutunut tuskin koskaan historiansa aikana niin rajuun julkiseen ryöpytykseen kuin viime vuonna. Muutama epäonnistunut mainos nostatti etenkin sosiaalisessa mediassa myrskyn, jota ryyditti vielä kohu kauppojen auloissa olevista peliautomaateista. Veikkausta arvosteltiin ankarasti peliongelmaisten unohtamisesta.

Kaiken lisäksi valvova viranomainen – etenkin Poliisihallitus – kiristi otettaan. Kun yhtiössä oli totuttu siihen, että sen tehtävänä on ollut kehittää liiketoimintaansa siten, että se tuottaa yhteiskunnalle siltä odotetun tuloksen, nyt se on huomannut olevansa entistä enemmän vastuussa myös peliongelmien torjunnasta. Jopa niin, että Veikkauksen sisällä on ajoittain koettu peliongelmaisista huolehtimisen nousseen tärkeämmäksi kuin liiketoiminnan kehittämisen. Niin ristiriitaista kuin se onkin, yhtiön vastuulla on sekä pelien markkinointi että pelihaittojen ehkäisy.

Veikkaus on kovissa ristipaineissa: korona teki pahaa jälkeä yhtiön liikevaihdolle, digitaalisessa markkinassa kansainväliset peliyhtiöt syövät markkinaosuutta, liiketoimintaa pitäisi kehittää, mutta samalla toisella kädellä täytyy leikata tulolähteitä.

Tästä saatiin uusi esimerkki perjantaina, kun Veikkaus ilmoitti poistavansa 4 500 peliautomaattia lisää. Nyt vähennys on yhteensä 8 000 automaattia, mikä tarkoittaa jälleen ammottavaa aukkoa yhtiön tulokseen.

Kaiken tämän päälle Veikkauksella on myös uusi ongelma: aivovuoto. Viime kuukausina yhtiöstä on lähtenyt joukko liiketoiminnan kehittämiseen orientoituneita huippuosaajia.

Tässä tilanteessa on meneillään arpajaislain uudistus tavoitteenaan Veikkauksen monopolin vahvistaminen. Keinovalikoimassa ovat olleet esillä mm. kansainvälisten peliyhtiöiden sivujen blokkaus ja rahansiirtojen estäminen peliyhtiöiden tilille.

Mielenkiintoista tässä on, että hallitus menee ns. ideologia edellä puuhun: uudistuksen lopputulos on määritelty ensin sen sijaan, että eri vaihtoehdot olisi tutkittu ja sitten valittu niistä paras.

Hallituksen linjaus ei herätä kovin suurta innostusta asiantuntijapiireissä, ei välttämättä edes Veikkauksessa. Monopoliaseman turvaaminen blokkauksilla tuntuu tunkkaiselta, nykyaikaan kovin huonosti sopivalta keinolta.

Tuskin yksikään moderni, myös nuoria asiakkaita havitteleva yhtiö haluaa, että sen brändiin yhdistetään internetin sensuuri. Sitä paitsi kaikki estot ja blokkaukset ovat kierrettävissä, kun niin haluaa.

Myös pelihaittojen torjuminen lienee uudessa laissa keskeisessä osassa. Hallituksen olisikin kyettävä lakiesityksessään ilmaisemaan, mitä omistaja haluaa Veikkaukselta. Nykytilanne on pidemmän päälle kestämätön.

Veikkauksen strategiaan on kirjattu yksinoikeuden säilyttäminen niin pitkään kuin se on mahdollista. Käytännössä monopoli on enää jäljellä kivijalassa, digitaalisessa maailmassa se on muisto vaan ja sellaisena pysyy.

Veikkauksen ehkä ainoa mahdollisuus kilpailla tasaveroisesti digitaalisella markkinalla kansainvälisten toimijoiden kanssa on Ruotsin ja Tanskan tapaan lisenssijärjestelmä, jolloin ainakin teoriassa kaikki Suomen markkinoilla olevat peliyhtiöt noudattaisivat samoja pelinsääntöjä. Tarkoituksena olisi, että lisenssimaksut korvaisivat Veikkauksen tuottojen laskun.

Veikkauksessa ei edes välttämättä pantaisi pahakseen lisenssijärjestelmään siirtymistä. Etenkin, jos monopolioloissa oman liiketoiminnan kehittäminen pysyy yhtä tiukasti suitsittuna kuten nyt.

Todennäköistä on, että Marinin ideologisesti virittynyt hallitus ei avaa Suomea minkäänlaiselle kilpailulle ja pitää tiukasti kiinni Veikkauksen monopolista, oli siinä sitten järkeä tai ei.

Yhtä todennäköistä on, että seuraava hallitus joutuu avaamaan tavalla tai toisella Suomen markkinan.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.