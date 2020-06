Itä-Helsingin Kivikossa yöllä joukkotappelu – kahta puukotettiin: ”Tapahtumapaikalla oli paljon nuoria”

Poliisi pyytää havaintoja ja tietoja öisestä tilanteesta, jossa kaksi nuorukaista sai puukosta.

Helsingin Kivikossa oli tiistain vastaisena yönä useiden henkilöiden välinen tappelu, jonka yhteydessä kahta henkilöä puukotettiin.

Kumpikin puukotetuksi tullut on 2000-luvun alussa syntynyt mies, Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

Väkivaltaiseksi äitynyt välikohtaus tapahtui yöllä pikaruokaravintolan lähistöllä Kivikontien ja Paukkulantien risteyksessä. Asiasta tuli ennen aamuyhtä hätäkeskukseen useita ilmoituksia.

Alkutietojen mukaan puukotuksen uhreja oli yksi, mutta paikan päällä poliisille selvisi, että myös toista henkilöä oli puukotettu. Poliisin mukaan tekijä tai tekijät poistuivat paikalta, eikä heitä ole toistaiseksi otettu kiinni.

Molemmat loukkaantuneet vietiin sairaalahoitoon, jossa toinen heistä on yhä.

Poliisitiedotteessa kerrotaan, että tapahtumapaikalla oli paljon nuoria. Poliisin arvion mukaan paikalla olleet olivat iältään 18-vuoden molemmin puolin, rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta kertoo. Kosken mukaan paikalla yöllä olleiden henkilöiden tarkempi määrä täsmentyy tutkinnan edetessä.

– Tämänhetkisten tietojen mukaan ei puhuta vain muutamasta eikä sadoista.

– Se oli sellaista vastaavanlaista liikehdintää, mitä nyt tämän kevään aikana on ollut. Nuorisoporukat isoina laumoina kokoontuvat ja sitten tapahtuu kaikenlaista, Koski sanoo.

Poliisilla ei tutkinnan alkuvaiheessa ole tietoa, kuinka monta henkilöä varsinaiseen tappeluun osallistui, ja tunsivatko osapuolet entuudestaan.

Sekään ei ole toistaiseksi tiedossa, miten tapahtumat etenivät ja mistä puukotuksia edeltänyt välienselvittely sai alkunsa.

– On tutkinnan alla, että mikä se syy on ollut. Kaksi on saanut vammoja, mutta se, että kuinka monta siihen itse tappeluun on osallistunut, on vielä selvityksessä.

Poliisi tutkii tapausta tässä vaiheessa rikosnimikkeillä tapon yritys ja törkeä pahoinpitely.

Poliisitiedotteen mukaan osa paikalla olleista nuorista ei halunnut kertoa tapahtumista poliisille.

Poliisi korostaa, että tutkinnan kannalta on tärkeää, että havainnot ja tiedot kerrotaan poliisille.

– Jos asiasta liikkuu tietoja tai esimerkiksi kuvamateriaalia sosiaalisessa mediassa, pyydetään myös niistä ilmoittamaan poliisille, tiedotteessa lisätään.

Poliisi pyytää tapahtumien silminnäkijöitä tai asiasta muutoin tietäviä olemaan yhteydessä poliisiin joko sähköpostitse osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse virka-aikana numeroon +358 295 476 182.