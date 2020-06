Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa kertoo, että voittajan kanssa oli sovittu ajasta kolme tai neljä kertaa ennen kuin hän ehti paikalle.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa kertoo IS:lle, että viimeisenä voittonsa lunastanut siilinjärveläismiljonääri asioi Veikkauksen pääkonttorilla ainoastaan kassatyöntekijöiden kanssa, jotka siirsivät yli 1,8 miljoonan euron voitto-osuuden hänen tililleen.

Maanantaina Veikkauksen pääkonttorilla Helsingin Pohjois-Haagassa asioinut voittaja odotti lähes 10 kuukautta ennen kuin lunasti rahansa. Ehdoton takaraja olisi ollut 21. elokuuta, jolloin voitokkaasta arvonnasta tulee kuluneeksi tasan vuosi. Sen jälkeen voittoa ei olisi voinut enää lunastaa.

Perinteisesti Veikkaus on tarjonnut päävoittoaan lunastaville kakkukahvit voiton kunniaksi. Koronaepidemian vuoksi tarjoiluista on toistaiseksi luovuttu, eikä tilaisuudessa ole paikalla ylimääräisiä henkilöitä. Edes Auremaa itse ei osallistunut voiton luovutukseen. Hän ei tiedä, oliko voittaja harmistunut kahvien puuttumisesta.

– Eiköhän 1,8 miljoonalla saa jonkun sortin kakun hankittua, jos haluaa itse tai läheistensä kanssa asiaa juhlistaa. Hänelle on ilmoitettu, että jos liikkuu täällä pääkaupunkiseudulla, niin on tervetullut korona-ajan jälkeen. Me kyllä keitämme hänelle kahvit ja hoidamme kakunkin paikalle, Auremaa sanoo.

”Mysteerivoittajaksi” mediassa tituleerattu henkilö kertoi viime vuoden lopulla Veikkaukselle olleensa kiireinen, eikä siksi ole ehtinyt Helsinkiin lunastamaan rahojaan.

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, voittaja kertoi Veikkaukselle marraskuussa.

Auremaan mukaan voittajan vierailu Veikkauksella kesti noin kymmenen minuuttia, eikä siinä paljon sanoja vaihdeltu. Hän kertoo, että voittajan kanssa ehdittiin sopia käynnistä kolme tai neljä kertaa, ennen kuin se toteutui. Voittaja perui aiemmat tapaamiset niin ikään kiireisiinsä vedoten.

– On erittäin arvokasta, että joku laittaa oman ajankäyttönsä tuollaisen rahasumman edelle, Auremaa toteaa.

Tieto viimeisen 1,8 miljoonan euron voitto-osuuden lunastamisesta ei ollut vielä tiistaiaamuna ehtinyt kantautua siilinjärveläisen Tuulan korviin. Peitenimellä esiintyvä Tuula on yksi 50:stä voittajasta, joiden kesken historiallisen suuri 92 miljoonan euron Eurojackpot-voitto jakautui viime elokuussa.

– En ole oikeastaan edes ajatellut asiaa. Uskoin, kun (voiton lunastukseen) on kuitenkin vuosi aikaa, ja hän on itse ollut yhteydessä (Veikkaukseen), että kyllä se lunastetaan. Se olisi tietysti ihan eri asia, jos hän ei olisi ollut yhteyksissä, Tuula sanoo.

Tuulan mukaan puuttuva osuus ei juurikaan ole puhuttanut paikallisia, ei ainakaan hänen kuullen. Hän on kuullut yksittäisten ihmisten mainitsevan asiasta. Tuula ei tiedä, kuka Siilinjärven viimeinen mysteerimiljonääri on.

– Kaikki ovat varmaan olleet sitä mieltä, että kyllä se aikanaan lunastetaan, Tuula pohtii.

Olisiko sinulla antaa vinkkejä tälle tuoreelle miljonäärille, kuka ikinä hän onkaan?

– No ei. Menköön mielensä mukaan, Tuula sanoo.

Hän itse sanoo pään pysyneen kylmänä miljoonavoitosta huolimatta. Tuula kertoi joulukuussa IS:lle rakentavansa voittorahoillaan kakkoskotia järven rannalle itsensä ja lastenlastensa iloksi. Nyt hän kertoo projektin edenneen hyvin.

– Mutta kyllä siinä vielä tekemistä riittää, hän toteaa.