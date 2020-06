Kommentti: Koronan toisen aallon suurin uhka ei tule Kiinasta

Ihmisiä testataan Pekingissä, jossa on viime päivinä todettu uusia koronatartuntoja.

Koronaviruksesta kannattaa olla huolissaan, mutta uusi aalto maailmalle tuskin lähtee juuri Kiinasta. Sen sijaan Välimeren maiden tilannetta on syytä tarkkailla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronavirus nousee taas Kiinassa. Alkaako koko maailman nielaissut kurimus uudestaan?

Pekingissä on viime päivinä todettu yli sata uutta koronavirustartuntaa. Niiden alkulähteeksi arvellaan suurta ruuan tukkutoria. Kymmeniä kaupunginosia on suljettu ja matkustamista pääkaupunkiin rajoitettu.

Kiina sai keväällä Wuhanin epidemian hallintaan kuukausia kestäneillä kovilla rajoituksilla. Nyt toimintatavat ovat samat. Kiinassa viranomaisten ei toimiessaan juuri tarvitse miettiä oikeusvaltioperiaatteita, joten voiman käyttö on helppoa.

Vaikka Kiina on noussut taloudelliseksi supervallaksi, sen perustason terveydenhoitoa pidetään heikkona. Jos virus pääsisi vapaasti leviämään, sen tukahduttaminen olisi hyvin vaikeaa. Yli miljardin asukkaan maassa kuolleita voisi olla miljoonia. Siksi eristystoimissa ei epäröidä.

Jos epidemia laajenee Kiinassa, se voi merkitä uutta laajaa talouden sulkua. Sitä ei kaipaa kukaan, kun maailmantalous on suistumassa suureen taantumaan. Edes Kiinan kilpailijan Yhdysvaltain etua ei palvelisi se, että maailman työpaja pysähtyisi uudestaan.

Alkaako kaikki alusta?

Monissa Euroopan maissa on voitu hengähtää, purkaa rajoitusta ja avata jo rajojakin. Nyt moni pelkää, että kevään kauhut palaavat saman tien. Suomessa ei aina tajuta kunnolla millaisessa kurimuksessa Euroopan suuret maat ovat viime kuukausina olleet. Niissä kuolleita on kymmeniä tuhansia.

Britanniassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa korona on ollut suurin kriisi sodan jälkeen. Sen talousvaikutukset alkavat vasta toden teolla tuntua.

Toistuuko pandemian kulku Kiinalta muualle maailman?

Että juuri näin kävisi on äärimmäisen epätodennäköistä juuri Kiinan käyttämien kovien keinojen vuoksi. Matkustus Kiinaan ja Kiinasta ei ole palannut ennalleen ja virus ei siirry itsestään paikasta toiseen.

Ajatusta toisiaan seuraavista tautiaalloista ei kannata ottaa liian kirjaimellisesti. Jotain tällaista tapahtui sata vuotta sitten Espanjan taudin riehuessa. Mutta silloin virusaallot kulkivat merien yli laivoilla. Alkuvaiheessa tautia levittivät Yhdysvalloista Euroopan ensimmäiseen maailmansotaan saapuneet joukot. Sitten tauti todella kiersi maailmaa uudestaan. Jossain määrin tämä toistui 1900-luvun pienemmissä pandemioissa kuten hongkongilaisessa 1960-luvulla.

Nyt koronavirus on levinnyt kaikille mantereille, mutta toisaalta tietokin kulkee aikaisempaa nopeammin. Matkustaminen on nopeampaa, mutta sitä on myös tehokkaasti rajoitettu.

Jos jossain tautia on paljon, ja liikenne sinne kulkee, epidemioita puhkeaa uudelleen. Kevään kokemusten jälkeen niitä yritetään rajata nopeasti ja tartunnan saaneita eristää.

Uhka on koko ajan olemassa, mutta ei välttämättä toteudu suurina hyökyinä.

Tarkkaavaisuus ei saa pettää myöskään epidemioista toipuvien maiden sisällä. Muuten muutama kytemään lähtenyt tautirypäs voi äkkiä synnyttää uusia. Ilmeisesti juuri alkuvaiheen huomaamaton leviäminen oli Euroopan ensimmäisen suuren koronaepidemian pahentaja Italiassa.

Suurin uhka ei tule Kiinasta

Alkaneena kesänä kannattaa seurata tarkasti Välimeren maiden tilannetta. Matkailubisneksestä elävät maat availevat rantojaan ja toivovat turisteja ainakin ”turvallisista maista”.

Välimeren rannoilla Euroopan kansat kohtaavat. Siellä voivat kohdata myös tartuntaa kantavat ja tartunnalle alttiit. Tämä on nopein ja tehokkain kanava, joka voi levittää epidemioita Euroopassa.

Turistimaiden viranomaisten täytyy pitää kuria, vaikka se häiritsikin kaivattua bisnestä. Maiden, joihin turistit palaavat, pitää olla myös tarkkana.

Uudet paikalliset koronaepidemiat vaikeuttavat Euroopan talouden käynnistymistä. Silloin kärsivät myös Suomen kaltaiset itse taudista hyvin selvinneet maat.

Koronakriisi tuo monia ongelmia. Yhdenkään ratkaisu ei ole helppo.