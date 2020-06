Siilinjärven Eurojackpot-voittaja lunasti viimeinkin miljoonansa – lähes 10 kuukautta myöhemmin: ”Ihmisillä on kaikenlaisia kiireitä”

Voittajan osuus voittopotista oli 1,8 miljoonaa euroa.

Viimeinenkin Siilinjärven Eurojackpot-voittaja lunasti miljoonavoittonsa, Veikkaus tiedottaa. Siilinjärven K-Herkkupadassa elokuun lopussa 2019 pelattu kimppapeli toi noin 1,8 miljoonaa euroa jokaiselle osuudelle. Yhteensä voittosumma oli noin 92 miljoonaa euroa. Peli oli jaettu 50:een osaan.

Suuri osa voitoista löysi omistajilleen heti kolmen viikon protestiajan jälkeen, mutta yhden lunastamisessa kesti lähes kymmenen kuukautta.

– Voittajalle on maksettu tänään maanantaina yli 1,8 miljoonaa euroa. Asiat hoidettiin hänen kanssaan kuntoon täällä pääkonttorillamme Helsingissä. Tilaisuus oli lyhyt ja varsin koruton, myös kakuton. Voittajakahvituksia me emme tällä hetkellä koronan vuoksi järjestä, kertoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa Veikkauksen tiedotteessa.

Nyt voittonsa lunastanut henkilö on kertonut Veikkaukselle aiemmin, että ”aikaa on mennyt niin paljon kaikkeen muuhun, ettei ole Helsinkiin ehtinyt”.

– Ihmisillä on kaikenlaisia kiireitä. Joillekin saattaa olla paljon tärkeämpää mennä vaikka järvelle kalastamaan tai leipomaan pullaa marttakerhon iltatilaisuuteen kuin lähteä lunastamaan lähes kahta miljoonaa euroa pääkaupunkiin, pitkän matkan päähän, Auremaa sanoo esimerkinomaisesti.

Veikkaus sai voittajaan yhteyden viime vuoden marraskuussa sen jälkeen, kun häntä oli yritetty tavoitella useamman kuukauden ajan.

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, voittaja kertoi marraskuussa Veikkaukselle.

Veikkaus ehti marraskuun jälkeisten kuukausien aikana sopia voittajan kanssa parikin tapaamista, mutta nekin peruuntuivat.

Maanantaina voittaja ei kummempia selityksiä pitkälle odottelulleen kertonut. Tiedotteen mukaan vierailu Veikkaukselle oli hyväntuulinen, mutta pitkiä tarinatuokioita siinä ei pidetty.

– Dokumentit tarkistettiin ja tehtiin asiaankuuluvat toimenpiteet. Sinne hänen pankkitililleen tuo muhkea summa meiltä siirrettiin. Kaikkea hyvää hänelle tulevaan.

Veikkauksen onnenpelien voitot pitää lunastaa vuoden sisällä arvontapäivästä.

– Muutama kuukausi jäi pelivaraa. Ehtii siinä sitten mukavasti tässä kesälläkin rahoistaan nautiskella, jos niillä jotain ajankohtaan sopivaa käyttötarkoitusta keksii. Ja varmasti keksii, siitä olen varma, Auremaa toteaa tiedotteessa.