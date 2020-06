Mitä ihmettä Tanja Karpela tekee kainuulaisessa sekametsässä? Kaikki sai alkunsa puhelusta ylitarkastajalle

Tanja Karpela pestattiin etsimään liito-oravia.

Chesapeakelahdennoutaja Ando etenee tiheässä kainuulaisessa sekametsässä. Sääsket syövät ihmisiä, mutta tiheäkarvainen Ando ei niistä piittaa. Kuono maassa se etenee omaa tahtia. Eläintenkouluttaja Tanja Karpela seuraa tarkasti suojattinsa edesottamuksia.

Yhtäkkiä koira jähmettyy paikalleen. Tämän puun juurella on selvästi merkkejä liito-oravasta!

– Ando jähmettyy paikalleen, kun se havaitsee merkkejä liito-oravista. Se odottaa paikallaan niin kauan, kunnes se saa minulta palkkion. Palkkioksi se saa koiranruokaa, Karpela kertoo.

Tanja Karpela on mukana hankkeessa, jossa etsitään liito-oravien asuinalueita niin kaupunkien kupeesta kuin kaukaisista erämaista.

Aikansa kohukaunotar Tanja Karpela on viime vuosina esiintynyt harvakseltaan julkisuudessa. Ensi elokuussa 50 vuotta täyttävä Karpela on tehnyt mittavan uran niin mallina, kuin poliitikkona. Vuoden 1991 Miss Suomi valittiin eduskuntaan keskustan riveistä ja hän toimi kansanedustajana vuosina 1999–2011. Kulttuuriministerinä hän oli vuosina 2003–2007 Jäätteenmäen ja Vanhasen hallituksissa.

Eläinrakas ex-ministeri saapui puolisonsa Janne Erjolan ja Ando-koiran kanssa Kainuun takametsiin Metsähallituksen Liito-orava-LIFE-hankkeeseen liittyen. Hankkeessa etsitään liito-oravien asuinalueita niin kaupunkien kupeesta kuin kaukaisista erämaista.

– Vuonna 2013 koulutin koiria hajutyöskentelyyn ja jäin miettimään, että jos koira hajuaisti on niin ilmiömäinen, niin miksi sitä ei voisi hyödyntää luonnon monimuotoisuuden puolesta tehtävään työhön. Soittelin tutkijoille ja biologeille ja lopuksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Kerroin idean ylitarkastaja Iiro Ikoselle ja hän innostui ajatuksesta, Tanja Karpela avaa maailman laajuisestikin ainutlaatuisen idean taustaa.

Riskit minimoiden

Jotta kouluttautuminen luontoinventointikoiraksi saattoi alkaa, tarvittiin ensin virtsaa ja papanoita. Koulutuksessa koirat opetettiin nimittäin havainnoimaan liito-oravien papanoita, virtsaa sekä liito-oravien pesien hajuja.

– Heti koulutuksen jälkeen tulokset olivat lupaavia. Koiran avulla saatiin havainnointiin tehokkuutta ja tarkkuutta, sekä ajallista syvyyttä kartoitukseen, Tanja Karpela paljastaa.

Tanja Karpela on koiriensa kanssa ollut Metsähallituksen liito-oravahankkeessa mukana viime vuodesta lähtien.

Kun harvinaisuuksia etsitään, niin riskit minimoidaan kaikessa toiminnassa.

– Pysähtyminen on paras tapa merkata löytö. Se ei ala kaivamaan harvinaista kohdetta, eikä hotkaise löytöään suuhun. Ando on koulutettu havaitsemaan idänsiilikkäitä, ja jos niistä on tehty se 50 havaintoa, niin pian niitä on jäljellä vain 49, jos koira nappaa sellaisen suuhun, Janne Erjola naurahtaa.

Ihmistä tarkempi

Koirat eivät korvaa ihmistä luontokohteiden inventoinnissa, mutta niiden äärettömän tarkka hajuaisti on ihmisten aistihavaintoja tarkempi työkalua. Tanja Karpela on koiriensa kanssa ollut Metsähallituksen liito-orava-hankkeessa mukana viime vuodesta lähtien. Tälle keväälle maastokohteita takana on jo yli 30.

Karpela on mukana hankkeessa yrityksensä Kaer Oy:n kautta.

– Koira löytää hyvin iäkästäkin jätöstä, jonka lisäksi se ei ole niin sidoksissa ihmisen kannalta otolliseen ajankohtaan. Liito-oravaa on helppo havaita ihmisaistein aikaisin keväällä kun lumet sulaa, mutta koira ei ole tähän ajankohtaan niin sidoksissa. Sitä voidaan hyödyntää kesällä, syksyllä tai talvella.

Tanja Karpela on vaihtanut päivänpolitiikan koirien kouluttamiseen.

– Jos tarvitaan nopeasti tietoa jostain alueesta, niin koiralla voidaan tehdä nopea kartoitus. Myöhemmin voidaan tehdä syvempi luontoselvitys ihmisvoimin, Tanja Karpela selvittää koiran etuja luontokartoituksessa.

Lajivalikoima kasvaa

Eikä liito-orava ole ainoa eläin, josta havaintoja voidaan tehdä koiran toimesta. Kokeneen Andon repertuaariin tulee lähitulevaisuudessa mielenkiintoinen lisä.

– Andolle on koulutettu liito-oravan lisäksi idänsiilikäs, pikkuapollon toukka, ja lepakkojen päiväpiilojakin on etsitty. Tällä hetkellä meillä on uusi mielenkiintoinen hajukoulutus alkamassa, ja se on lahokaviosammal. Se on uhanalainen sammallaji, jota on vaikea ihmisaistein havaita. Kaikki mikä haisee, niin sen etsinnän voi opettaa koiralle.

Älä jätä koiraa autoon

Tänä vuonna Suomi lomailee kotimaassa ja koirat ovat mukana monella perheellä lomareissuilla. Jos ja kun lämpömittari huitelee hellelukemissa, niin lemmikkien hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

– Tärkein muistisääntö on, että älä jätä koiraa tai mitään muutakaan eläintä kuumaan autoon. Ei tarvitse olla edes hellettä, vaan riittää jos on tavallinen aurinkoinen päivä, niin auto kuumuu nopeasti. Ei jätetä koskaan eläintä kuumaan autoon, koirien kanssa nykyisin työskentelevä Tanja Karpela korostaa.

Ando osaa etsiä paitsi liito-oravia, myös muun muassa idänsiilikkäitä ja pikkuapollon toukkia.

Jos ihmistä helteellä janottaa, niin sama tilanne on koirienkin kohdalla.

– Sen lisäksi koiraa on hyvä juottaa. Kun lähdetään liikkeelle luontoon tai patikoimaan, niin on hyvä ottaa koiralle vettä mukaan. Jos on mahdollista käydä välillä vedessä kävelemässä tai uimassa, niin se tekee koirallekin tosi hyvää, ammattilainen vinkkaa.

Ja lenkin jälkeen on aika levätä. Ei kuitenkaan paahtavassa auringossa.

– Varjoisa paikka on hyvä löytää lepäämiseen. Aurinkoinen ja paahteinen paikka ei ole hyvä koiralle. Jos koiralla on vielä lyhyt kuono, niin silloin nämä seikat tulee entistäkin huolellisemmin ottaa huomioon.

Vaikka tien päällä liikutaan ilmastoiduilla autoilla, ei kaikkia hommia voida pysähtymättä hoitaa. Ei ainakaan matkustusmukavuuden siitä kärsimättä.

– Koirallekin tulee pissa- ja kakkahätä. Kyllä minä suosittelen, että pysähdytään riittävän usein, jotta koira pääsee tarpeilleen ja vähän venyttelemään. Jos koira on iäkäs, niin pysähdytään silloin vielä useammin, sillä iäkäs koira käy tarpeillaan useammin.