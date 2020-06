Velkojat hakevat saatavia ex-kansanedustaja Jani Toivolalta.

Useat kulutusluottofirmat hakevat Jani Toivolalta, 42, saataviaan oikeusteitse.

Entisen kansanedustajan, näyttelijä Jani Toivolan velka-asiat selviävät Helsingin käräjäoikeuden tiedoista.

Helsingin käräjäoikeus antoi viime viikolla tuomion Toivolan asiassa, joka koski velkasuhteeseen perustuvaa saatavaa. Toivola velvoitettiin maksamaan pikaluottofirmalle 1 154 euroa korkoineen.

Toukokuussa, eli noin kuukautta aiemmin Helsingin käräjäoikeus määräsi Toivolan maksamaan puolestaan luottokorttiyhtiölle 10 047 euroa korkoineen.

Molemmat velkomustuomiot annettiin yksipuolisina, sillä dokumenttien perusteella Toivola ei vastannut haastehakemuksiin määräajassa.

Jo annettujen kahden tuomion lisäksi Toivolaa vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä viisi muuta velka-asiaa, joita ei ole vielä ratkaistu. Näistä kaksi laitettiin vireille viime viikolla.

Kaikissa tapauksissa on kyse velkasuhteeseen perustuvista saatavista, ja kantajina on kulutusluotto- tai pikalainayrityksiä, joilta Toivola on saanut luottoa.

Suurin yksittäinen Toivolalta haettava velkasaatava on suuruudeltaan rapiat 35 000 euroa.

Kantajien käräjäoikeuteen toimittamista haastehakemuksista selviää, että Toivolalta vaaditaan oikeusteitse vielä kymmeniä tuhansia euroja.

Yritysten nyt Toivolalta hakemat saatavat korkoineen yhdessä perintä- ja oikeudenkäyntikulujen kanssa ovat kaikkiaan hieman päälle 51 000 euroa.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Toivolaa maanantaina kommentoimaan.

Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Seiska-lehti.

Ilta-Sanomat kertoi viime lokakuussa, kuinka Toivolan arki muuttui, kun hän päätti olla asettumatta ehdolle vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Toivola julkaisi tuolloin Instagramissa ilmoituksen, jossa etsi työmahdollisuuksia.

Vihreiden kansanedustajana toiminut Toivola kertoi päivityksessä, että eduskunnan jälkeen työtarjouksista ei ollut ollut ruuhkaa.

– Mä etsin töitä. Mun tarina ei valitettavasti ollut se jossa eduskunnan jälkeen kässäreitä, projekteja, tv-töitä ja positioita satelisi ruuhkaksi asti. Se on kai lopulta aika harvan tarina. Useampi idea on työn alla mutta asiat ottaa aikaa, Toivola kirjoitti.

Kevan toimittaman listan perusteella Toivola aloitti viime vuoden huhtikuussa kansanedustajan sopeutumisrahan nostamisen. Kahden kauden kansanedustajana Toivola on oikeutettu vähintään 2 100 euron kuukausittaiseen korvaukseen kahden vuoden ajan.

Toivola toimi kansanedustajana kaksi kautta vuosina 2011–2019. Toivola on nähty myös muun muassa televisiossa näyttelijänä ja juontajana.