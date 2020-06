6-vuotias hukkui Pikkukosken uimarannalla – liikuntajohtaja: Uimavalvojat toimivat kuten heidän tuleekin toimia

Pikkukosken uimarannalla oli sunnuntain hukkumistapauksen aikaan kaksi uimavalvojaa.

Pikkukosken uimarannalla oli sunnuntaina 6-vuotiaan pojan hukkumistapauksen sattuessa kaksi uimavalvojaa, kertoo Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

– Saamani tiedon mukaan rantapelastajat ovat toimineet, kuten heidän tässä tilanteessa tuleekin toimia, Loikkanen sanoo.

Loikkanen kertoo, että uimavalvojalla on rannalla laiturin vieressä alue, josta on esteetön näkyvyys valvottavalle alueelle. Toinen valvojista sijoittuu taemmas noin rannan puoliväliin. Valvojat myös liikkuvat alueella.

6-vuotias poika menehtyi sunnuntaina Helsingin Pikkukoskella.

Poika löydettiin kuolleena vedestä Pikkukosken uimarannalta Veräjälaaksossa. Hänen epäillään hukkuneen. Poliisi on aloittanut tapahtuneesta kuolemansyyn tutkinnan.

Vantaanjoen varrella sijaitsevalla Pikkukosken uimarannalla on tapahtunut aiemminkin lukuisia hukkumiskuolemia.

Loikkanen ei ota suoraan kantaa siihen, miksi Pikkukosken uimarannalla on sattunut paljon hukkumisia, koska hän ei ole selvillä uimarannan onnettomuustilastoista. Hän kuitenkin arvioi, että veden sameudella voi olla tekemistä asian kanssa.

– Yksi syy voi olla se, että Vantaanjoen vesi on tummaa ja sameaa ja siinä on pientä virtausta. On muistettava, että onnettomuusriski on aina suurempi luonnonvesissä, Loikkanen sanoo.