Lasse Lehtisen kolumni: Halaukset on nyt halittu

Kahden uroksen kättely alkoi tarpeesta tarkistaa, ettei vastapuolella ole lyömäkädessään asetta. Lähi-idässä kaulailevat miehet eivät vastoin yleistä luuloa ole pelkästään iloisia tapaamisesta, vaan tikaria etsiessään tarkistavat toistensa koko halatin, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Halaaminen ei ole milloinkaan kuulunut suomalaiseen kulttuuriin. Karjalainen siirtoväki herätti kantaväestössä kummastusta, kun sekä puhua papattivat että kapsahtivat ventovieraankin kaulaan. Ilmanko heitä ryssiteltiin. Pohjanmaalla halataan edelleenkin vain painiessa.

Kari Salmelaisen Napakymppi, jonka konsepti tuli Yhdysvalloista, yritti opettaa suomalaiset halaamaan. Säälittävät yritykset muistuttivat kahden koivuhalon kohtaamista. Jostain kumman syystä sangen monet jäyhän kansamme jäsenistä kuitenkin lopulta omaksuivat tämän hassun tavan.

Kun olimme 1980-luvun puolivälissä muuttamassa Britanniaan, Hannu Tarmio antoi hyvää tarkoittavan ohjeen: ”Lasse, muistathan, että siellä lännessä poskisuudelmat ovat kuivia.” Kustantaja pelkäsi, että saatan innostua moiskauttamaan lontoolaisen lordin poskille märät neuvostopusut.

Olisin kyllä osannut. Kekkosen ajan kotiryssä oli näet pikku kekkulissa herkkä osoittamaan tunteensa. Väistää ei voinut koska se olisi horjuttanut ulkopolitiikkamme perusteita ja ollut neuvostovastainen teko. Onneksi naapurit säännönmukaisesti huuhtelivat suunsa aineilla, joita nyt myydään käsidesinä.

Varsinaisen mallisuorituksen teki Leonid Breznev, joka vuonna 1979 antoi Erich Honeckerille kansojen välisen ystävyyden korkeimman tason kielisuudelman. Herkkä hetki DDR:n 30-vuotisjuhlan kunniaksi ikuistettiin ensin valokuvaan ja siitä seinämaalauksiin ja t-paitoihin. Amerikkalaisten kuukävely oli tämän lämpimän kohtaamisen rinnalla karu tapahtuma.

Kädelle suutelu oli oikean herrasmiehen tapa osoittaa kohteliaisuutta naiselle. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan pisaroida daamin kämmenselälle. Etiketin mukaan huulet eivät saa koskettaa kämmentä, eikä ele saa kestää täyttä sekuntia. Vanhoista dokumenttielokuvista päätellen Mannerheim osasi tämänkin hovitavan kuin luonnostaan.

Kättä suutelemalla voi osoittaa myös alamaisuutta. Niin Italiassa kuin Vatikaanissa on tapana pussata paikallisen Kummisedän sinettisormusta.

Pandemia muuttaa sekä työelämän rutiineja että kanssakäymistä. Yhä viekkaammat virukset piilottelevat terveiltä vaikuttavissa mutta antibioottien liikakäytöstä haurastuneissa vartaloissa. Kaikki lähikontaktit onkin ajateltava uusiksi.

Nenien hierominen, kuten Polynesiassa, Grönlannissa tai Mongolian maaseudulla edelleen tehdään, on ehdottomasti kielletty. Lähetyssaarnaaja-asennossa on pisaratartunnan vaara. Halaukset samoin kuin erilaiset poskisuudelmat kannattaa unohtaa kokonaan. Mitä tilalle?

Nyrkkitervehdys käy viranomaisten välisiin kontakteihin mutta poliisin luuvitonen on vain asiakkaita varten. Kyynärpääkontakti sopii poliitikoille, he ovat tottuneet niitä käyttämään. Intialainen Namaste-kumarrus on diplomaattikunnalle luonteva.

Itsenäisyyspäivän vastaanotolla juhlakansa joutuu isännän toivomuksesta tekemään matolla lyhyen pysähdyksen ja nostamaan oikean kämmenensä intiaanien perinteiseen tervehdykseen: Howdy! Perussuomalaisten pitää varoa, ettei käsi karkaa yläviistoon.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.