Senaatintorille pystytettävän terassin alla lepää satoja ruumiita: ”Paha sanoa, mikä on pyhää”

Senaatintorin alue toimi Helsingin päähautausmaana 1600- ja 1700-luvuilla ja vainajat lepäävät torin alla edelleen.

Helsingin Senaatintorille ollaan avaamassa suurta terassi- ja palvelualuetta koronapandemian runtelemien ravintolayrittäjien tukalan tilanteen helpottamiseksi ja kaupunkilaisten janon sammuttamiseksi.

Harva kuitenkaan tietää, että virvokkeita tullaan nauttimaan heinäkuusta eteenpäin ison hautausmaa-alueen päällä.

– Senaatintorin alue oli Helsingin päähautausmaa 1600- ja 1700-luvuilla, kunnes paikalle rakennettiin torialue ja hautausmaa siirrettiin muualle. Ruumiita ei kuitenkaan viety pois ja Senaatintorin alla on edelleen sadoittain vainajia, ellei enemmänkin, historiantutkija, filosofian tohtori Panu Pulma kertoo IS:lle.

Asia nousi esiin lauantaina Helsingin Sanomien yleisönosastolla, kun joensuulainen pastori Kaarina Karhapää kyseenalaisti Senaatintorin anniskelualueen sopivuuden.

– Hautojen pyhyys säilyy aina eikä se pääty koskaan. Sellaiselle paikalle ei juopottelu sovi, hän kirjoitti.

Senaatintorilla on värikäs menneisyys.

Torikorttelien kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer toteaa IS:lle, että terassiprojektia suunnitteleva taho on ollut tietoinen Senaatintorin kalmaisesta historiasta.

Hän ei näe suurikokoisen anniskelualueen ja vanhan hautausmaan yhteensovittamista ongelmallisena.

– 1800-luvulla on linjattu, että se on tori ja mitä siinä on soveliasta tehdä. Minusta kaupunkikulttuuriin kuuluu kaikenlaiset aktiviteetit, kunhan ne ovat tyylikkäästi toteutettuja, Bauer kertoo.

Hautausmaan taru päättyi, kun Helsingistä tehtiin 1812 Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki ja vaatimattoman Suurtorin tilalle alettiin rakentaa edustuskelpoisen hallintokaupungin monumentaalista keskipistettä.

Pulma muistuttaa, että kirkolliset asiat ja kirkkomaihin liittyvät huolet olivat sivuseikka helsinkiläisen valtionneuvoksen Johan Albrecht Ehrenströmin ja saksalaisen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin suunnittelemassa projektissa, jonka tarkoituksena oli rakentaa Helsinkiin näyttävä hallintopaikka Venäjän keisarinvallan ylistämiseksi.

Vainajat jätettiin uljaan torialueen alle, mitä Pulma pitää perin harvinaisena linjauksena – mainitsemastaan historiallisesta kontekstista huolimatta .

– Ei se ihan normaalia ole. Hautarauhan idea on ollut aika vanha ja vahva eikä mitään ole mielellään tavattu rakentaa hautausmaiden päälle.

Senaatintori ei ole enää virallisesti hautausmaa, ja hautojen päällä on järjestetty jos jonkinnäköisiä seremonioita vuosien varrella.

Torilla lienee myös nautittu alkoholia jo ennen varsinaista terassikattausta.

– Kyllä se kieltämättä vähän häijyltä tuntuu, mutta paha sanoa, mikä on pyhää ja mikä ei. Täytyy muistaa, että vainajia on haudattu aikojen saatossa Helsingissäkin moniin muihinkin paikkoihin eikä niistä edes tiedetä, Pulma sanoo.

Tässä tapauksessa tiedetään.

– Eivät kai ne vainajat pane pahakseen oluen juomista. Kyllähän heiltä voi toki anteeksi pyytää, jos sattuu läikyttämään kaljaa maahan, hän naurahtaa.

Torikorttelien kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer Senaatintorilla 2015.

Peggy Bauer painottaa, että terassialueen suunnittelutyössä on huomioitu Senaatintorin arvokas historia.

– Olemme tietoisia alueen kulttuurihistoriallisesta tärkeydestä ja terassikokonaisuuden toteutuksessa on siksi pyritty tyylikkyyteen. Yksi erittäin tärkeä naapuri, eli Tuomiokirkkoseurakunta on myös katsonut projektia pelkästään hyvällä.

Bauer ei usko, että kesäpäiväänsä Senaatintorille viettämään saapuvat ihmiset syyllistyisivät alueen arvolle sopimattomaan rienaamiseen.

– Emme ole tekemässä sinne mitään juottolaa vaan tyylikkään terassikattauksen. Koko projektin keskiössä on turvallisuus ja siellä on paljon järjestyksenvalvontaa. En osaa kuvitella, että siellä esiintyisi kohtuutonta alkoholinkäyttöä.