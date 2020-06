Ylioppilaille lähetetty Antti Kurvisen onnittelukortteja koulun virallisissa kuorissa – opetushallitus aikoo selvittää, mistä on kyse

Kansanedustaja Antti Kurvinen kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että onnittelukirjeiden lähettämisen tarkoituksena on halu muistaa valmistuvia nuoria ja asiasta on sovittu koulun rehtorin kanssa.

Lukio levitti keskustan Antti Kurvisen onnittelukortteja koulun virallisissa kirjekuorissa. Opetusneuvos ei muista, että vastaavanlaista olisi tapahtunut aiemmin.

Opetushallitus aikoo keskustella eteläpohjanmaalaisen Evijärven lukion edustajien kanssa onnittelukirjeiden lähettämisestä.

– Sen enempää en tähän asiaan ota kantaa, koska tässä ollaan vielä lehtitietojen varassa. Mutta todennäköisesti ensi viikolla yritetään olla yhteyksissä kouluun ja selvitellä, mistä on kyse, opetusneuvos Petri Lehikoinen Opetushallitukselta kommentoi sunnuntaina STT:lle.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että Evijärven lukio on lähettänyt uusille ylioppilaille kansanedustaja Antti Kurvisen (kesk) onnittelukortin virallisessa koulun kuoressa, jossa olivat lukion päättötodistus ja ylioppilastodistus.

Antti Kurvinen on toisen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä, johon myös Evijärvi kuuluu. Kurvinen on myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Poliittinen tai kaupallinen materiaali eivät kuulu koulun kirjekuoriin

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että lukio-opetus on opiskelijaa uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä.

Jokaisen lukion on huolehdittava määräyksen toteutumisesta.

Kurvinen kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että onnittelukirjeiden lähettämisen tarkoituksena on halu muistaa valmistuvia nuoria ja asiasta on sovittu koulun rehtorin kanssa. Hänen mukaansa onnittelukirjeet on viety koululle, josta koulu on lähettänyt ne eteenpäin suoraan ylioppilaille.

Lehikoisen tiedossa ei ole, että vastaavaa olisi tapahtunut aiemmin. Hän korostaa, että kaupallinen tai poliittinen materiaali eivät kuulu koulun virallisten kirjekuorien väliin.

– Mitä tahansa kaupallista tai poliittista materiaalia kouluille tuleekin ja pyydetään levittämään, siinä vaiheessa hälytyskellojen on ihan hyvä soida ja miettiä asiaa toisenkin kerran, Lehikoinen muistuttaa.

STT ei tavoittanut Evijärven lukion rehtoria sunnuntaina kommentoimaan tapausta.