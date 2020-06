Sääkartat hehkuvat punaisina kuin kekäle – luvassa uskomaton helleviikko, jopa 30 asteen raja rikki

Hyvin lämmin sää jatkuu ainakin juhannukseen asti – mausteeksi voi tulla hyvin rajuja paikallisia ukkoskuuroja.

Juhannusviikon sääkartat hehkuvat punaisina kuin kekäle suurimmassa osassa Suomea. Hellettähän se silloin tietää!

Kuinka olet ottanut ilon irti lämpimistä päivistä? Oletko kehittänyt pistämättömän viilennyskikan? Lähetä kuva tai video IS:n toimitukseen WhatsApp-viestinä numeroon 0406609019, kännykän kuvaviestinä numeroon 13456 (hinta 0,30 €/viesti) tai oheisella nettilomakkeella.

Helteinen ilmamassa pysyttelee Suomen yllä koko juhannusviikon, mikä tietää aurinkoista ja hyvin lämmintä säätä. Jopa 30 asteen raja voi ylittyä paikallisesti joinakin päivinä.

– Lämpöistä riittää. Yleisesti ottaen lämpötila jää alle 30 asteen, mutta hellettä on silti odotettavissa, päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Helteen raja Suomessa on 25,1 astetta.

Meteorologi Juha Föhr Forecalta mainitsee, että helteet ovat hyvin etelä- ja länsipainotteisia. Idässä ja pohjoisessa säässä ja lämpötiloissa on enemmän vaihtelua.

Vaikka suursäätila pysyy läpi viikon hyvin lämpimänä, Saarikalle ja Föhr sanovat, että päiväkohtaiseen säähän tulee alkuviikosta epävakaisuuden elementtejä. Ukkosherkkä kosteampi ilmamassa saapuu Etelä-Suomeen tiistain aikana.

– Ukkoset ovat luonteeltaan hidasliikkeisiä, eli kovia myrskypuuskia niiden aikana ei ole odotettavissa. Riski rapsakkaisiin sadekuuroihin on kuitenkin olemassa. Vettä voi sataa paikallisesti runsaasti, Saarikalle sanoo.

Alkuviikon sää on pähkinänkuoressa sellainen, että silloin kun ei sada, sää pysyy helteisen lämpimänä, mutta kohdalle osuva sade- tai ukkoskuuro voi laskea lämpötilaa väliaikaisesti useilla asteilla.

Paitsi Lapissa.

Föhrin mukaan lämmin ilmamassa pyyhkiytyy Lapin yltä jo maanantaina. Etelä-Lapissa voidaan vielä päästä 20 asteen paikkeille, Pohjois-Lapissa jäädään noin 15 asteeseen. Tiistai on Lapissa vielä viileämpi, päivälämpötila vaihtelee 10:n ja 18 asteen välillä.

– Lappi alkaa lämmetä uudelleen keskiviikkona, Föhr povaa.

Rantakeleille ei näy loppua. Vain väliaikaiset sade- ja ukkoskuurot voivat laskea lämpötilaa hetkellisesti.

Myös juhannusviikonlopun sääennusteeseen on tullut joitakin epävarmuuksia Etelä- ja Keski-Suomen alueelle, mutta periaate on sama: Lappia lukuun ottamatta sää on helteisen lämmin, jos sadekuuro ei osu kohdalle.

– Aina itketään sen perään, että lämmintä pitäisi olla. Nyt sitä on! Föhr naurahtaa.

Helteisistä päivistä huolimatta yöt ovat toistaiseksi olleet hyvin viileitä, vain 5–10 asteen tuntumassa, mutta Saarikallen mukaan yölämpötilatkin ovat nyt nousussa.

– Se johtuu tulossa olevasta kosteammasta ja ukkosherkästä ilmamassasta. Ilman muuttuminen kosteammaksi tarkoittaa yölämpötilojen nousua.

Vielä ei kuitenkaan päästä trooppisiin ja sametinpehmeisiin yölämpötiloihin.

– Täytyy muistaa, että eletään vasta alkukesää. Ilma on hyvin kuivaa siihen nähden, miten korkea päivälämpötila on. Alkukesän hellejaksoissa yön ja päivän väliset lämpötilaerot ovat suuremmat. Heinä-elokuussa tällaisessa hellejaksossa öisinkin olisi jopa 20 astetta, Föhr kuvaa.

Uimavedet lämpenevät nyt nopeasti.

Helle myös lämmittää uimavesiä ripeästi. Saarikallen mukaan eteläosassa maata pintavedet ovat pääosin 18–19-asteisia, Länsi-Suomessa paikoin 20 asteen paremmalla puolen. Idässä Saimaan ja Pielisen vesi on 17–18-asteista. Paikalliset lämpötilaerot voivat kuitenkin olla suuria riippuen mm. vesistön koosta ja veden virtauksista tai sekoittumisesta viileän pohjaveden kanssa.

Föhr ja Saarikalle muistuttavat, että vaikka iso osa kansasta pitääkin lämpimästä ja helteisestä säästä, helteellä ei ole pelkkiä hyviä puolia. Riskiryhmille – esimerkiksi ikäihmisille ja sydän- ja verisuonisairauksista kärsiville – pitkä hellejakso voi olla jopa kohtalokas.

– Kun lämpötila nousee tiettyjen viitearvojen yli, kuolleisuus lisääntyy. Esimerkiksi Espanjassa on totuttu korkeisiin lämpötiloihin, mutta kun täällä tulee äkillinen muutos totutusta ilmastosta selvästi kuumemmaksi, se lisää kuolleisuutta, Saarikalle huomauttaa.

Pitkän helteen nurja puoli: luonto kuivuu karrelle.

Lisäksi riski saada vaikkapa auringonpistos, lämpöhalvaus tai liiallinen määrä uv-säteilyä kasvaa, jos ei huomaa pitää itsestään huolta.

– Hellehän on oikeasti epäterveellinen ilmiö, Föhr huomauttaa.

Pitkä hellejakso ei tee hyvää luonnollekaan.

– Olisi tärkeää, että sataisi välillä – mieluummin paljon kuin vähän. Ei ole kiva, jos joka puolella näkyy vain keltaista eikä vihreää missään, kun luonto on kuivunut pystyyn ylipitkästä hellejaksosta, Föhr sanoo.

Maaston kuivuminen johtaa ruohikko- ja metsäpalovaroituksiin, jotka saattavat estää esimerkiksi juhannuskokkojen polton. Juhannuksen ajan metsäpalovaroitukset tarkentuvat vasta päivää kahta ennen aattoa, kun on nähty, missä ja kuinka paljon on satanut.

– Saa nähdä, kuinka juhannuskokkojen kanssa käy. Ei kannata pettyä, jos niitä ei kaikkialla maassa saa polttaa, Saarikalle tuumaa.

Juhannuskokkoja ei saa välttämättä polttaa kaikkialla Suomessa.

Lisäksi hellejakso saa sinilevän määrän ryöpsähtämään nopeasti valloilleen, mikä pilaa uintimahdollisuudet monella uimarannalla.

Entä miltä näyttää sää juhannuksen jälkeen?

– Sellaista signaalia ei ole, että kylmenemistä olisi nähtävissä. Paras arvaus tässä vaiheessa on se, että sää jatkuu helteisenä, Saarikalle sanoo.