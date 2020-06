Kilpisjärvelle koronan takia jumiin jäänyt brittiperhe päätti jäädä pysyvästi Suomeen – ”Olemme saaneet elinikäisiä ystäviä”

Syksystä asti Suomessa ollut Irwinin perhe aikoo jatkaa asuntovaunulla Euroopassa seikkailemista koronakriisin väistyttyä. Perheen tukikohta on kuitenkin tästedes Suomen Lapissa.

IS kertoi huhtikuun lopulla brittiläis-eteläafrikkalaisesta Irwinin perheestä, joka oli jäänyt koronaviruspandemian vuoksi jumiin Kilpisjärvelle Suomen Lappiin.

Britannian Cocklefordissa asuneet Amelia Irwin, 36, ja Brett Irwin, 37, olivat lähteneet viime vuoden maaliskuussa asuntovaunullaan kiertelemään Eurooppaa poikiensa Gabrielin, 9, ja Greyn, 2, sekä kahden kissansa kanssa.

Irwinit lähtivät Britanniasta viime vuoden maaliskuussa ja päätyivät Suomeen viime syksynä.

Kilpisjärvelle perhe suuntasi viime syksynä revontulien perässä, ja aikomus oli edetä talvikauden jälkeen rajan yli Norjaan ja siitä etelämmäksi Eurooppaan. Sitten tuli koronavirus, ja raja sulkeutui myös Suomen ja Norjan välillä.

Jo huhtikuussa perhe kertoi brittimedialle viihtyvänsä Kilpisjärvellä erinomaisesti. Tilannetta varjostivat tuolloin kuitenkin taloushuolet, sillä korona keskeytti Brettin kokintyöt ravintolassa. Myös pariskunnan etäyhteyksin pyörittämän, tapahtumia järjestävän yrityksen liiketoiminta oli kuihtunut kasaan.

Viime viikolla Irwinit kertoivat MTV Uutisille päättäneensä jäädä pysyvästi Suomeen ja hakea vieläpä Suomen kansalaisuutta. Rajat alkavat Euroopassa hiljalleen avautua, mutta perhe kertoo IS:lle pysyneensä päätöksessään.

– Meillä menee täällä todella hyvin. Lapissa on nyt tosi erilaista, todella kaunista, Amelia kertoo puhelimitse Lapin käsivarresta.

– Olemme ehdottomasti jäämässä tänne, Brett allekirjoitti juuri uuden työsopimuksen, hän jatkaa.

Irwinit viihtyvät Kilpisjärvellä.

Brett kertoo päässeensä palaamaan takaisin kokintöihin muutama päivä sitten, kun lomakeskus Tundrean ravintola avasi jälleen ovensa. Perheen asuntovaunu on pysäköity keskuksen karavaanialueelle.

– Nyt kun Norjan raja on avautumassa, ravintolaan tulee toivottavasti kiirettä, hän sanoo.

Amelian mukaan leirintäalue on jo selvästi vilkastunut, ja näyttää siltä, että suomalaisia on alkanut valua hiljalleen etelästä asuntovaunuineen. Vaellussesonki kun on jo käynnistymässä.

Kilpisjärvellä asuessa etuihin kuuluu huikeat maisemat.

Kesä ei ole vielä Kilpisjärvelle saakka yltänyt, mutta Irwinit ovat innolla seuranneet luonnon muuttumista. Vielä talvella asuntovaunu oli lähes hautautua lumimassojen alle, mutta nyt iso osa lumista on sulanut ja kevätaurinko helottaa.

– Näemme pieniä silmuja puissa, ja se on todella jännittävää. Kun lehdet tulevat, emme enää näe ikkunasta kauniita tuntureita, koska ne peittävän näkymän, Amelia kuvailee.

Brettin töiden alkaminen tuli Irwinien mukaan tarpeeseen, sillä alun perin matkaan lähtiessä oli tarkoitus, että kumpikin vanhemmista työskentelisi täysipäiväisesti. Tapahtumien järjestäminen ei edelleenkään onnistu.

– Se yritys on minun vauvani, järjestän kansainvälisiä tapahtumia. Se on valitettavasti saanut kuoliniskun. Meillä oli noin 50 tapahtumaa suunnitteilla vuodelle 2020, ja joka ikinen niistä on peruttu. Menetimme siis ison määrän tuloja sen takia. Tilanne on ollut meille aika vaikea, Amelia sanoo.

Suurin osa yrityksen asiakkaista on Britanniassa, jossa ihmiset on määrätty pitämään toisiinsa kahden metrin turvavälit. Tämä tekee joukkotapahtumien järjestämisestä käytännössä mahdotonta.

Kesä on tulossa hiljalleen myös käsivarren Lappiin.

Hieman helpotusta tulee, jos pääministeri Boris Johnson saa läpi aikeensa pienentää vaadittua turvaväliä metriin, kuten Amelia kertoo kuulleensa.

– Se olisi hyvä uutinen tapahtumateollisuudelle, koska se on helpompi toteuttaa.

Asiakkaita yritetään nyt haalia myös Britannian rajojen ulkopuolelta, mutta pandemia rajoittaa toimintoja vielä muuallakin.

Kansalaisuuden saaminen on pitkä prosessi, mutta sitä odotellessa Suomessa eläminen onnistuu jo marraskuussa Brettin työn vuoksi haettujen oleskelulupien avulla.

– Meillä on nyt henkilötunnukset ja Kela-kortit. Gabriel on ollut täällä koulussa ja Grey on saanut paikan päiväkodista, Amelia kertoo.

– Suomi tulee olemaan tukikohtamme, Brett lisää.

Seikkailunhalu ei ole Irwineiltä kadonnut mihinkään. Tarkoitus olisi jatkaa asuntovaunulla Euroopan kiertelyä syyskuun lopussa, kun ravintola sulkee ovensa, avatakseen ne jälleen ensilumien tultua. Jos vain koronatilanne sen sallii.

– Jatkamme matkustamista, kunhan rajoitukset poistuvat, mutta pidämme tukikohtaamme mieluummin täällä kuin Britanniassa. Brexit vaikeuttaa asioita, mutta kun meistä tulee suomalaisia, pysymme EU-kansalaisina ja pystymme jatkamaan matkustamista helposti ympäri Eurooppa, Amelia iloitsee.

Perheen asuntovaunu on hyvin varusteltu, mutta toiveena olisi saada jossakin vaiheessa ostettua sen pitopaikaksi tontti jostakin Kilpisjärven läheltä, mielellään järven rannalta.

– Voi tosin olla, että joudumme siirtymään hieman etelämmäksi esimerkiksi Muonioon tai Rovaniemelle, Brett miettii.

Enontekiöllä sijaitsevalla Kilpisjärven kylällä asuu noin 100 vakinaista asukasta. Paikan syrjäisyys ja hiljaisuus eivät ole ongelma Irwineille, päin vastoin.

– Rakastamme täällä olemista. Pidämme syrjäisyydestä, Amelia sanoo.

Kilpisjärven syrjäinen sijainti ja hiljaisuus ovat perheen mieleen.

Hän kertoo olevansa kotoisin pieneltä paikkakunnalta, jossa lähin naapuri oli parin kilometrin päässä. Myös Brett on varttunut maaseudulla Etelä-Afrikassa.

– Asuin Lontoossa vuosia, se on vain yksikertaisesti liian kiireistä. Kaikki juoksivat ympäriinsä. Pidän todella paljon hitaammasta elämän tahdista maalla, hän sanoo.

Irwinit huomauttavat myös, että turismi on kasvamaan päin Kilpisjärvellä, joten sinne kaivataan myös uusia ihmisiä asumaan ja tekemään töitä.

– Olemme innoissamme löydettyämme sen.

Suomessa vietettyjen kuukausien aikana Irwineille on myös ehtinyt löytyä oma lähipiiri. Amelian mukaan perhe on tutustunut seudulla ”kaikkiin”.

– On hämmästyttävää, kuinka uskomattoman ystävällisiä, iloisia ja vieraanvaraisia kaikki ovat olleet Kilpisjärvellä. Olemme ystävystyneet koulun opettajien kanssa, he ovat olleet superauttavaisia. Tunnemme ihmiset nimiltä supermarketissa, he tulevat juttelemaan Greylle. Kaikki puhuvat meidän kieltämme.

Irwinit ovat nauttineet Lapin luonnossa liikkumisesta.

Erityisesti Amelia ja Brett kiittelevät Tundrean omistajia, joilta he ovat saaneet apua kaikessa, missä ovat tarvinneet.

– Olemme saaneet elinikäisiä ystäviä, ja se on yksi syy, miksi haluaisimme ostaa paikan Kilpisjärveltä. Koska meillä on jo tämä yhteisö täällä jo luotuna.

Yhteisö on vieläpä kansainvälinen, sillä Kilpisjärvellä käy paljon norjalaisia, joihin on niin ikään ehditty tutustua.

– Gabriel kutsuttiin yhden norjalaisen perheen mukaan retkelle Tromssaan, heidän poikansa seurana. He veivät Gabrielin konserttiin, ja hän on ollut myös yökylässä.

Gabriel ehti käydä Kilpisjärven koulua muutaman kuukauden ennen koulujen sulkemista. Koska kielimuuri on edelleen olemassa, Irwinit päättivät panna poikansa englanninkieliseen etäopetukseen, että tämä ei jäisi liikaa jälkeen ikäisistään.

Gabriel Irwin, 9, ehti käydä pari kuukautta Kilpisjärven koulua ennen koronakriisiä. Äitinsä mukaan hän pärjää jo kohtalaisesti suomenkielellä.

Kun suomen puhuminen sujuu riittävän hyvin, kouluun meno on taas ajankohtaista.

– Hän ehti kuitenkin saada ystäviä koulusta, ja hän liikkuu heidän kanssaan. Hän ei siis menetä sosiaalista puolta, Amelia sanoo.

Gabriel pärjää hänen mukaansa jo aika hyvin suomella perussanastoa käyttäen. Suomalaiset kaverit tosin puhuvat hänen kanssaan mielellään englantia.

Grey Irwin, 2, on saanut paikan paikallisesta päiväkodista.

Irwinit uskovatkin, että ensimmäisenä sujuvan kielen oppii 2-vuotias Grey, kunhan pääsee aloittamaan päiväkodin. Vanhemmat puolestaan opettelevat kieltä muun muassa liimaamalla esineisiin tarroja, joissa on niiden suomalaiset nimet.

He kuitenkin harmittelevat, etteivät ole suomen puhumisessa vielä ”niin hyviä kuin pitäisi”.

Irwinien alkuperäinen suunnitelma oli hakeutua Suomessa mahdollisimman pohjoiseen katsomaan revontulia. Niitä on totisesti saatu nähdä, eivätkä ne tuottaneet pettymystä.

– Jotkut paikalliset eivät enää kiinnitä niihin paljoa huomiota, mutta me seisomme aina ulkona tuijottamassa taivaalle, Brett nauraa.

– En usko, että niihin voi kyllästyä koskaan, Amelia lisää.

Perhe aikoo jatkaa Euroopan kiertelemistä, kunhan tilanne sen sallii.

Perheen sukulaiset ja ystävät ovat vähitellen tottuneet ajatukseen Irwinien Suomeen jäämisestä, mutta ensin päätöstä kyllä ihmeteltiin.

– He pitivät meitä alussa tosi hulluina. He sanovat vieläkin, etteivät voisi asua täällä, koska kerroin heille, että kylmimmillään on ollut 38 astetta pakkasta, Brett sanoo.

Amelian äiti asuu Etelä-Ranskassa ja Brettin äiti Etelä-Afrikassa, eikä kumpikaan ole varsinaisesti kylmän sään ystäviä.

– Kumpikaan ei halua tulla luoksemme kylään talvella. Mutta samaan aikaan he haluaisivat kuitenkin nähdä revontulet. En tiedä, miten he pystyvät siihen, Brett miettii nauraen.

Irwinin perheen matkaa on mahdollista seurata heidän verkkosivuillaan, jotka löytyvät täältä.