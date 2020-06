Pihatrampoliini taipuu muihinkin temppuihin kuin volttiin – katso videolta, kun voimistelijat näyttävät mallia

Koronakevät pompautti trampoliinikauppojen määrään pilviin. Trampoliinivoimistelijat auttavat uudet ja päämäärättömät pomppijat alkuun.

Videolla trampoliinivoimistelijat Iisa ja Kiia opettavat viiden tempun salat. Trampoliinivoimisteluseuran Bounce Espoon koordinaattori Salla Salmijärvi ja valmennuspäällikkö Marleena Malkki kannustavat hyppimään monipuolisesti sekä muistuttavat pomppimisen turvallisuudesta.

Yllä olevalla videolla esitellään viisi trampoliinitemppua.

– Trampoliinilla hyppiminen sopii hyvin eritasoisille liikkujille. Jo harrastuksen alussa oppii paljon, mutta haastetta riittää myös pidemmälle. Hyppiminen sopii myös kuntoutushoidoksi. Jalkojen lisäksi pomppia voi istualtaan, selällään tai vatsallaan. Seurassamme on sekä kolmivuotiaita että viisikymppisiä pomppijoita, kertoo Marleena.

Hyppijän perustekniikkaan kuuluu paikallaan pomppiminen. Pomppia tulisi niin korkealle kuin pystyy pysymään samassa kohdassa.

– Idea ei ole niinkään hyppiä sinne tänne. Turvallisempaa ja kehonhallinnalle vaativampaa on pysyä samassa kohdassa trampoliinia. Temppuja ei kannata lähteä suoraan kokeilemaan, mikäli ei tiedä miten liike tulisi tehdä, Marleena kehottaa.

Oikeaoppista kaatumista kannattaa harjoittaa. Käsillä vastaan ottamisen sijaan, tulisi pyrkiä kellahtamaan selälle tai pepulle.

– Temppuja kannattaa opetella vaiheittain, helpompien liikkeiden kautta vaikeampaan. Esimerkiksi voltin harjoittelu aloitetaan opettelemalla kuperkeikka niin, että pyörähdys selän kautta jaloille onnistuu sujuvasti. Nenä ja polvet kannattaa pitää kaukana toisistaan. Ne saattavat kolahdella helposti yhteen, Salla toteaa.

Hyppimisestä voi saada enemmän irti, kun tuntee useamman tempun. Vastoin monien pihapomppijoiden oletuksia, voltti ei ole ainut temppu trampoliinilla. Useamman tempun peräkkäin tekeminen näyttää hienolta ja kuuluu trampoliinivoimisteluun.

– Tempun teon jälkeen ei kuulu pysähtyä ja lopettaa hyppimistä. Keho ei välttämättä ole valmis äkilliseen pysähtymiseen. Temppu näyttää myös sulavammalta, mikäli liike jatkuu, Marleena kertoo.

Ennen hyppimistä on muistettava tyhjentää taskut ja ottaa korut pois, ettei mikään jää kiinni, alle tai lennä pois. Mikäli ei malta lämmitellä maassa, niin kannattaa tehdä temppuja vasta sitten, kun kroppa on lämminnyt hyppimiseen. Jo lämmitellessä voi harjaannuttaa itseään temppuihin.

– Maallahan voi tehdä kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, tasapainoharjoittelua ja muuta akrobatiaa, mikä toimii lämmittelynä, mutta myös kehittää temppujen teossa, Salla vinkkaa.

Hyppiä tulisi aina yksin, jottei synny trampoliini-slangilla sanottua ”buustaus”-efektiä – eli toisen pompauttamista liian suureen vauhtiin. Yksin pomppiessa vältytään päiden kolistelulta ja alle jäämisiltä. Voiko trampoliinilla tehdä sitten mitään yhdessä?

– Ottaa aurinkoa, Marleena naurahtaa.

Salla muistuttaa, että on kuitenkin hyvä, jos kaveri on vieressä katsomassa. Kaverista on apua, jos jotakin sattuu. Leikkiä, pelata ja kannustaa voi, vaikka ei olisi samaan aikaan trampan päällä.