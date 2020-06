Osassa maata jopa tukalan kuumaa – ennusteet lupaavat vuosituhannen lämpimintä juhannusta

Ennusteet näyttävät Suomeen kuuminta juhannusta sitten vuoden 1999.

Koko maassa nautitaan aurinkoisen lämpimästä kesäviikonlopusta ja paahde näyttää vain yltyvän ensi viikolla juhannuksen lähestyessä.

Valloillaan oleva korkeapaine antaa hetkellisesti periksi alkuviikolla, mutta epävakaa vaihe on tilapäinen. Korkeapaine vahvistuu uudestaan viikonloppuun mennessä.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas lataa punaisenaan hehkuvan ennusteen juhannusviikonlopulle. Blogissaan Mäntykangas ennustaa, että osassa maata juhannus voi olla jopa tukalan kuuma.

– Koko juhannus perjantaista sunnuntaihin näyttää niin helteiseltä, etten muista vastaavaa tältä vuosituhannelta. Ilmamassa on sen verran lämmintä, että 30 astetta ylittyy, hän toteaa IS:lle.

Edellinen hyvin tukala ja laaja-alainen helleaalto koettiin juhannuksena 1999, jolloin 30 astetta ylittyi suuressa osassa Suomea. Lämpöpiikkejä on toki ollut senkin jälkeen, mutta koko juhannusviikonlopun kestävä helle on hyvin harvinainen poikkeus.

– Nyt on potentiaalia samanlaiseen kuin vuonna 1999. Näyttää siltä, että korkeimmat lukemat kipuavat jopa 32 asteeseen, Mäntykannas povaa.

Eikä helottava aurinko ole pelkästään Etelä-Suomessa juhannustaan viettävien luksusta, vaan hiki virtaa ilman löylyjä muuallakin maassa.

– Kaikkein kovimmat ylitykset sijoittuvat tämän hetken ennusteiden mukaan maan keski- ja länsiosiin. Koko Oulun eteläpuolella kolmekymppiä on mahdollista ja Lapissakin saatetaan hätyytellä hellelukemia.

Suomen ylle näyttää lankeavan sen verran voimakas korkeapaineen alue, ettei merkittävistä sateistakaan pitäisi olla vaivaa.

Virkistävät kuurot puolestaan ovat todennäköisiä.

– Aina kun on noin kuumaa, niin yksittäisiä sade ja ukkoskuuroja voi muodostua. Lapissa mahdollisuus on vielä korkeampi, koska siellä on kosteutta enemmän, mikä synnyttää helpommin pilviä ja sateita, Mäntykannas sanoo.

Vuonna 1999 helteinen sää helli juhannuksen juhlijoita.

Vesistöjen lämpötilojen odotetaan nousevan ensi viikonloppuun mennessä jopa ennätyslukemiin vuodenaikaan nähden. Lämpöä hohkaava vesi saattaa mahdollistaa trooppiset yöt, joita ei ole nähty juhannuksena sitten kuuluisan 1999.

– Trooppisista öistä on ehdottomasti viitteitä. Vedet lämpiää ensi viikolla nopeasti ja vesistöjen varrella maan etelä- ja keskiosissa lämpötila ei välttämättä laske alle kahdenkympin.

Polttavan kuuma ja kuiva helleaalto vaatii myös veronsa.

Mäntykannas muistuttaa voimakkaasta UV-säteilystä ja maaston kuivuudesta. Aurinkorasva on takuulla tarpeen, mutta hän ei osaa vielä arvioida, miten on juhannuskokkojen laita.

Tänä viikonloppuna Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä osassa Lappia on annettu palovaroitus, mutta alkuviikon sateet saattavat muuttaa tilannetta.

– Lappiin ne sateet eivät etene, joten siellä ei välttämättä kokkoja pääse polttamaan. Alkuviikolla selviää, miten etelämmässä käy.

Mäntykannas on yksi niistä onnekkaista, jotka astuvat vapaalle juhannuksena. Kotikonnuilleen Keski-Suomeen matkaava meteorologi ei malta odottaa ensi viikonlopun helteitä.

– Kaikki lämpö ja aurinko otetaan vastaan.