Orvoiksi jääneet liito-oravan poikaset pääsivät uuteen kotiinsa reilun kahden viikon hoitojakson jälkeen. Vapaus ja kiipeily kiinnostivat kuitenkin enemmän kuin uusi emo.

Kaksi liito-oravan poikasta päätyi hoitoon Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalaan 24. toukokuuta. Ne olivat pudonneet pesästään kerrostalon sisäpihalle Espoon Soukassa, eivätkä olisi selvinnyt ilman apua. Emo oli rakentanut pesänsä huteraan paikkaan, toisen kerroksen ikkunasäleikön taakse.

Liito-oravien asettuminen osaksi uutta pesuetta oli täynnä vauhdikkaita käänteitä. Voit seurata luontoon palauttamista yllä olevasta videosta.

Ensimmäisenä löytynyt poikanen oli loukannut pesästä pudotessaan naamansa, ja sillä oli turvotusta. Toinen löytyi myöhemmin samana päivänä pihalta harhailemasta. Sama alueen asukas toimitti liito-oravat omilla kyydeillään Korkeasaareen.

Löytöhetkellä noin 50 grammaa painaneet poikaset saivat villieläinsairaalassa vuohenmaidonkorviketta ja maitohappobakteereja viidesti päivässä. Vilkas tyttö ja hiukan siskoaan rauhallisempi poika nukkuivat toisiaan vasten käpertyneinä fleece-huovan kätköissä ja opettelivat oksalla kiipeilyä.

Kun poikasten vointi vaikutti hyvältä ja painokin nousi, niin Korkeasaari alkoi valmistella pikaista adoptiota.

Liito-oravat ovat keränneet voimia Korkeasaaren villieläinsairaalassa.

On keskiviikkopäivä ja olemme lähdössä matkaan Korkeasaaren villieläinsairaalasta. Eläintenhoitaja Panu Sainio on ottanut ensimmäisen poikasen käsiinsä. Suurisilmäinen eläin katselee rauhallisesti ympärilleen autuaan tietämättömänä edessä häämöttävästä suuresta elämänmuutoksestaan.

– Nämä ovat olleet loppujen lopuksi aika rauhallisia. Hanskoja on tietenkin pitänyt käyttää, sillä kyllä nämäkin purevat.

Ajoittain poikaset saattavat myös ärsyyntyä, lajille tyypilliseen tapaan.

Etenkin kaukana asutuksesta elävät liito-oravat ovat täysikasvuisinakin arkoja eläimiä. Ne saattavat vaihtaa herkästi pesäpaikkaa jopa muutaman päivän välein.

Poikaset ovat nyt lähdössä kohti uutta kotipesäänsä Turun lähistölle Varsinais-Suomeen. Varsinais-Suomen Ely-keskus on näyttänyt prosessin käynnistämiselle vihreää valoa antamalla hallussapito- ja siirtoluvan.

Eläintenhoitaja Panu Sainio palautti liito-oravat luontoon. Tilanne oli ammattilaisellekin jännittävä.

Tulevassa adoptiopesueessa odottavat emo ja kaksi poikasta. Toiveena on, että uusi emo ottaa kaksi orvoksi jäänyttä poikasta osaksi pesueen arkea.

Uudella asuinalueella emon liikkeitä on seurattu tarkasti. Se on vaihtanut pesäpaikkaa kahdesti muutaman päivän sisällä, mutta tuoreimman tiedon mukaan se on asettunut mukavaan pönttöön, johon poikaset on helppo pudottaa.

Espoosta löytyneet poikaset kaipaavat uudelta emolta oppia muun muassa liito-oravien sosiaalisesta elämästä, liitämisestä ja oikeasta vuorokausirytmistä. Niiden pitää ymmärtää olevansa liito-oravia.

Tutussa fleece-huovassa oli poikasille tuttu haju.

Eläintenhoitaja Sainio asettaa poikaset varovasti pieneen kantokoppaan. Pohjalle on asetettu huopa, pieni keinokuitutasku ja poikasille tuttu fleece-huopa. Sisarukset käpertyvät nopeasti peitteiden kätköihin. On aika lähteä matkaan.

Parin tunnin ajomatka sujuu mukavasti. Poikaset nukkuvat suurimman osan matkasta, mutta kohottavat ajoittain päitään kankaiden välistä. Kun pääsemme perille, ne liikkuvat jo vilkkaasti.

Poikaset mönkivät kuljetuslaatikon nurkissa, uudessa kotimetsässään.

Uudelle kotipaikalle on tuotu orvoksi jääneitä liito-oravan poikasia jo viitenä kesänä. Adoptioprosessit ovat sujuneet pääosin hyvin, mutta jokainen tapaus on tietysti yksilöllinen. Adoptioemon ja poikasten ensireaktiosta ei voi olla varmuutta.

Panu Sainio on kumartunut kuljetuslaatikon ääreen puun juurella. Tarkka paikka jääköön tällä kertaa salaisuudeksi, onhan kyseessä mystinen ja salaperäinen yöeläin.

Vieressä olevaan puuhun on kiinnitetty noin kolmen metrin korkeudelle suurikokoinen liito-oravan pesäpönttö. Tikapuut nojaavat valmiiksi puuta vasten.

– Siirrämme pian ensimmäisen liito-oravan tuonne pesään. Toivomme, että emo hyväksyy sen – eikä lähde heti karkuun. Toivon mukaan kaikki menee hyvin. Sitten siirrämme toisen. Siinä on emo varmasti ihmeissään, kun tulee yllättäen perheenlisäystä.

Poikanen on lähdössä adoptioemon luokse.

Sainio kertoo kiinnittävänsä huomiota työturvallisuuteen. Poikaset eivät saa päästä putoamaan.

Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin tukittava pöntön suuaukko, jotta emo tai poikaset eivät pääse singahtamaan välittömästi ulos.

Adoptioemo ei voi tässä vaiheessa aavistaa, että uusia perheenjäseniä putoilee pian katosta.

Kun pesän suuaukko on peitetty, Sainio ottaa ensimmäisen poikasen käteensä ja kipuaa ylös. Hän nousee rauhallisesti kuusenoksien reunustamat tikkaat ylös. Liito-oravien asuinpaikan tunnistaisi pöntön lähistöllä pelkästä tuoksustakin. Virtsanlöyhähdys on pistävä.

Itse toimitus on nopea ja suoraviivainen. Ensimmäinen poikanen sujahtaa pöntön uumeniin, mutta pohjalle ei ikävä kyllä näe. Pesue kätkeytyy tummiin varjoihin.

Odotamme muutaman minuutin ja sitten on aika poistaa pyyhe suuaukon tieltä. Jonkin aikaa näyttää rauhalliselta, mutta sitten suuaukolla näkyy liikettä. Vasta pesueeseen pudotettu poikanen tarkkailee suuaukosta alaspäin ja säntää lopulta ulos.

Poikaset tutustuivat muutaman minuutin uuteen pesueeseen ja ilmestyivät sitten suuaukolle kurkkimaan.

Orvoiksi jääneet poikaset lähtivät nopeasti tutkimaan ympäristöä.

Se putoaa kerran alas ja lähtee sitten nopeasti kiipeilemään puuta ylös ja alas. Lopulta se päätyy istumaan pöntön katolle.

On aika katsoa, saako toinen poikanen houkuteltua sisaruksensa takaisin sisätiloihin. Sainio käy viemässä pesueeseen jälleen uuden jäsenen.

Eläintenhoitaja Panu Sainio asettaa toista poikasta uuteen pesäpönttöön. Ensimmäiseksi palautettu poikanen on vastassa pöntön katolla.

Lopputulos ei ole kuitenkaan toivottu. Toinenkin poikanen ilmestyy nimittäin pian suuaukolle ja lähtee sekin kipittämään puuta pitkin. Tässä vaiheessa ensimmäinen poikanen on vaihtanut jo puuta ja kiivennyt korkealle kuusenoksien suojiin.

Poikasten kiipeilytaidot osoittautuivat yllättävän hyviksi. Korkeasaaressa liito-oravat harjoittelivat yhdellä oksalla. Nyt käytössä on koko metsä.

Uusi kotipönttö kiinnosti poikasia paljon vähemmän kuin ympäröivät puut.

Seuraamme poikasten liikkumista tarkasti, ja aika kuluu. Poikaset siirtyvät yhä ylemmäs ja mutustelevat kaikessa rauhassa kuusenkerkkiä ja rapsuttelevat kaarnaa. Välillä ne tulevat alaspäin ja vipeltävät sitten taas takaisin ylös. Sainio harkitsee hetken uutta yritystä, mutta poikasten nappaaminen osoittautuu mahdottomaksi tehtäväksi.

Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? Vastaus on selkeä. Ei voi kuin odottaa. Poikasten kirmaaminen voi kestää tunteja. Ne löytävät toivottavasti takaisin pesään, mutta varma ei voi olla.

– Onhan tämä tavallaan haikeaa. Liito-oravan poikasia tulee niin harvoin, että niihin kyllä ehti jo vähän kiintyä, Sainio toteaa.

Lähdemme lopulta pesän luota ja jätämme poikaset puiden oksille tarkkailemaan poistumistamme.

Olemme jo ajomatkalla takaisin kohti Helsinkiä, kun puhelin piippaa viestin merkiksi. Toinen poikasista on tehnyt jo ensimmäisen liitonsa.