Seurustelusuhde on nyt hyväksyttävä syy matkustaa Ruotsista Suomeen – näin asiaa tarkastellaan rajalla

Rajavartiolaitoksen mukaan Ruotsista ja muista Schengen-maista saapuvan parisuhdeasioita ei lähdetä selvittämään sen tarkemmin.

Hallitus tiedotti torstaina helpotuksista matkailuun Baltian maiden sekä Norjan, Tanskan ja Islannin osalta.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan epidemiatilanne Ruotsissa ei mahdollista vielä rajoituksista luopumista.

– Tätä linjausta ei tehdä kevyesti, vaan ehdottomasta välttämättömyydestä, Ohisalo totesi.

– Ymmärrän, että tämä on Ruotsin raja-alueella asuville erittäin ikävää.

Päätös on puhuttanut länsinaapurissa niin valtion johdossa kuin kansan keskuudessa.

Ruotsalaiset voivat tulla Suomeen välttämättömiksi katsotuista syistä. Ohisalon mukaan muun muassa seurustelusuhde Suomen kansalaisen kanssa katsotaan välttämättömäksi syyksi ensi maanantaista alkaen.

Rajavartiolaitos voi kysellä tarkempia tietoja, jos yksittäisen henkilön rajatarkastuksessa nousee epäilyksiä jostain.

Komentaja Tomi Kivenjuuri Rajavartiolaitoksen esikunnasta toteaa, että Ruotsista ja muista Schengen-maista saapuvan parisuhdeasioita ei lähdetä selvittämään sen tarkemmin.

– Lähtökohta on se, että me luotamme matkustajan omaan ilmoitukseen. Jos matkustaja ilmoittaa maahantulon syyksi parisuhteen, niin emme me lähde sitä asiaa sen syvemmin selvittelemään.

Ulkoministeri Ohisalo käytti tiedotustilaisuudessa termiä ”seurustelusuhde”.

– Seurustelusuhteessakin on monta eri variaatiota eli ei tarvitse olla esimerkiksi naimisissa. Meille riittää seurustelu-status, Kivenjuuri sanoo.

Suomen ja Ruotsin välisen rajan voi ylittää esimerkiksi työ- tai seurustelusuhteen perusteella, ja myös silloin, jos omistaa Suomessa sijaitsevan kiinteistön tai vapaa-ajan asunnon.

Yksittäisissä tapauksissa tarkentavia kysymyksiä vaikkapa parisuhteesta voidaan maahan saapuvalta kuitenkin kysyä.

– Jos yksittäisen henkilön rajatarkastuksessa nousee epäilyksiä jostain, niin tällöin voidaan kysellä tarkempia tietoja. Lähtökohta on kuitenkin se, että luotamme matkustajan omaan ilmoitukseen.

Sisärajavalvonta on palautettu 14.7. asti Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla, lentoliikenteessä lukuun ottamatta Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välistä liikennettä sekä vesiliikenteessä lukuun ottamatta huvialusliikennettä ja Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välistä säännöllistä lauttaliikennettä.

Hallitus ja ulkoministeriö suosittelevat edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille; muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.