VR myy junistaan myös juhannuksena jokaisen paikan, jos kysyntää riittää. Täydessä junassa turvavälejä ei voida pitää.

VR valmistautuu juhannuksen junaliikenteeseen poikkeuksellisessa tilanteessa. Juhannus on ollut myös julkisessa liikenteessä yleisesti kesän vilkkain aika. Sadattuhannet suomalaiset ovat liikkuneet juhannuksen aikaan junalla juhlapyhän viettoon ja takaisin. Nyt koronaviruksen tuoma poikkeustilanne haastaa matkustamista julkisilla.

Erityisesti turvavälien pitäminen herättää asiakkaissa huolta. VR:n asiakkaille tekemästä kyselystä selviää, että 73 prosenttia vastanneista huolettaa etäisyys muihin matkustajiin ja 66 prosenttia toivoo matkustajien sijoittelua mahdollisimman kauas toisistaan.

VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola, myydäänkö junat juhannuksena täyteen, jos kysyntää riittää?

– Jos katsoo tällä hetkellä myyntidataa, niin junat eivät tule olemaan täynnä. Kysyntä on kohtuullisen alhainen ja junissa tulee olemaan erinomaisen hyvin tilaa. On toki mahdollista, että yksittäiset junat täyttyvät. Mikäli kysyntä tästä viriää, niin myymme jokaisen paikan täyteen, mutta emme ylitäytä junaa. Jokaiselle asiakkaalle löytyy istuin.

Ovatko junat olleet täynnä edellisvuosina juhannuksen aikaan?

– Normaalina vuosina junat ovat olleet hyvin täynnä. On ollut jopa ylitäyttötilanteita, mitkä on nyt estetty, kun asiakkaiden määrä on rajattu paikkojen määrän mukaan.

Annatteko ihmisten ostaa juniin enemmän lippuja kuin on paikkoja?

– Emme tee tällaista lentoliikenteestä tuttua ylibuukkausta lainkaan. Junalippu pitää ostaa nyt etukäteen, joten paikkoja on se määrä kuin on kapasiteettia junassa. Toki yksi ihminen voi ostaa junasta niin monta paikkaa kuin haluaa.

VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola ei usko, että koko junaliikenne ruuhkautuisi juhannuksena.

Kuulutuksissanne kehotetaan matkustajia pitämään turvaväliä muihin matkustajiin. Miten turvavälejä voi pitää, jos kaikki paikat junasta myydään täyteen?

– Joukkoliikenteessä turvavälien pitäminen kaikissa tilanteissa on mahdotonta. Mikäli turvavälejä pidettäisiin tilanteessa kuin tilanteessa, olisi meidän kapasiteetistamme hyvin pieni osa käytössä. Tällöin ihmisten liikkuminen vaikeutuisi merkittävästi ja talouden käynnistyminen jopa estyisi. Joukkoliikenteessä on tyypillisesti tietyt ruuhka-ajat ja ruuhka-aikojen ulkopuolella on monesti hyvinkin tilaa. Meillä, niin kuin kaikessa joukkoliikenteessä, ruuhkassa on mahdotonta pitää kahden metrin turvaväliä. Juna on siitä hyvä, että kaikista joukkoliikennevälineistä se on väljin sekä istuinpaikkojen sijoittelultaan että ilmakapasiteetiltaan.

Kuulutuksissa kuitenkin pyydetään pitämään turvavälejä edelleen?

– Kyllä, se liittyy varsinkin junien asemalle tuloon. Pyydämme, että asiakkaat eivät menisi liian aikaisin odottamaan nousua pois junasta, vaan siirrytään pois vasta sitten, kun juna on pysähtynyt. Monesti ruuhkaisimmat hetket liittyvät erityisesti junien asemalle saapumiseen tai asemalta lähtemiseen. Lisäksi pyrimme välttämään matkustajien turhaa liikkumista junassa kehittämällä ravintolatoimintaa. Juhannuksena ravintolavaunusta voi tilata ruoat ja juomat omalle paikalle.

Tiedotteessanne turvallisesta junamatkustamisesta kerrotte, että istumapaikkaa varatessa algoritmi maksimoi etäisyyden muihin matkustajiin. Miten tämä onnistuu, jos juna myydään täyteen?

– Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että yli 50 prosentissa junistamme täyttöaste on alle kymmenen prosenttia. Algoritmi toimii niin, että se hajasijoittaa asukkaat eri vaunuihin ja mahdollisimman etäälle toisistaan, niin kauan kuin paikkoja riittää. Siinä tilanteessa kun juna on täynnä, ei näin voida enää tehdä.

Jos juna on täynnä ja turvavälejä ei ole mahdollista pitää, korostuvat muut koronaviruksen leviämistä estävät toimenpiteet. VR on esittänyt yleisiä ohjeita matkustajille turvallisen korona-ajan matkustamisen suhteen. Jos matkustaja saa matkan aikana hengitystieoireita, henkilökunnan on ilmoitettu ohjaavan kyseisen matkustajan erilleen muista. Simola kertoo, että myös hygieniaan ja siivoustoimenpiteisiin on panostettu.

– Olemme lisänneet siivousta erittäin paljon. Olemme esimerkiksi vaihtaneet siivousaineet tehokkaammin desinfioiviin vaihtoehtoihin. Juhannuksen oletettuhin ruuhkavuoroihin juniin tulee siivouspartiot, jotka pyrkivät desinfioimaan erityisesti paikkoja, joita kosketetaan paljon.

Lisäksi käsidesit ja kasvomaskit saadaan myyntiin juhannuksen junissa.

VR pyrkii estämään junien täyttymisen lisäämällä kalustoa ja ajamalla reittejä enemmän, kuin kysyntätilanne vaatisi. Kapasiteettia on nostettu kevääseen verrattuna, mutta onko kapasiteetti yhtä suuri kuin normaalina juhannuksena?

– Junamäärä on 15 prosenttia alhaisempi, mutta vaunumäärä on sama kuin normaalina juhannuksena. Tämä tarkoittaa, että paikkoja on suurin piirtein sama määrä käytössä kuin esimerkiksi edellisenä vuonna, Simola sanoo.