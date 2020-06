Kun ulkomaille eli Tallinnan-lautalle meneminen ei parhaillaan tunnu oikein hyvältä idealta, kotimaanmatkailu tuntuu, kirjoittaa Anna Perho.

Tässä lyhyt, Lonely Planet -henkinen opas aloitteleville Suomi-turreille.

Nähtävyydet. No nyt! On suorastaan kiusallista huomata haikailleensa Eiffel-tornien, 5th avenuen ja geysirien perään, kun kotimaasta löytyy vaikka mitä. Hiidenkirnuja! Kiinalaiset hybridivaikuttajapandat! Kihniön turvemuseo, jossa on turvetta vitriinissä! Yli-Iin Kierikkikeskus, jossa on, noh, jotain.

Palvelukulttuuri. Me suomalaiset emme ole mitään turhan lässyttäjiä, saati naurajia. Jos siis majapaikan respa urahtelee tai ei kommunikoi lainkaan, olet matkailun ytimessä: parhaita tarinoita ovat kontaktit alkuperäisasukkaiden kanssa. Silloin aina huomataan kuinka samanlaisia ihmiset ovat ympäri maailmaa! Samanlaisia tuppisuita Sotkamossa kuin kotikylilläkin.

Pukeutuminen. Mikä tahansa trikoo, mieluiten hieman vanuttunut, sopii Suomi-lomaan, ja klassisten Crocsien rinnalle tulleet terveyssandaalit ovat suorastaan ”fäijöniä”. Jos joudut menemään sukulaisten häihin, kukalliseen trikooseen yhdistetty pieni, virkattu bolero tai suorat housut ja lyhythihainen, värikäs kauluspaita ovat sitä, mihin JVG pukeutuu 2024. Olet siis edellä aikaasi.

Ruoka. Säästät aikaa, kun päätät jo nyt, otatko listalta aurajuustopossun vai havajinpitsan. Lapsille tietenkin nauravat nakit, ja jos pojan tyttöystävä on olevinaan joku kasvissyöjä, niin hänelle voi ottaa makkaraperunat, joista nypitään makkarat pois. Salaatti on tärkeää, joten ota reilusti sekä italian- että punajuurisalaattia.

Lomalukeminen. Hassun prohvessoorin kirjoittama 400-sivuinen synkkä fantasiajärkäle, jossa oikeamielistä maailmanjärjestystä uhkaavat seksuaalihullut lukiolaistytöt. ”Miesten orjattareksikin” ristitty dystopia vie lukijansa syvälle maailmaan, jossa lasten ahdistelijat ovat apokalyptisen telluksen paarioita, Yleisradion kulttuuritoimituksen valtaan alistettuja, räjähtelevien lepakoiden keskellä olemassaolonsa ja möhlöilyn oikeutuksesta taistelevia uhreja.

Maski. Jos sinusta tuntuu esimerkiksi ylikansoitetulla Kuopion torilla, että ”nyt olisi kyllä hyvä laittaa maski naamalle”, niin toimi näin: 1) Ota etukäteen hankkimasi maski pakkauksestaan 2) Laita se naamalle. Näin! Voit toimia tällä tavoin ilman Sannan ja THL:n 400 asiantuntijan määräystä. Kyllä, usko pois.

Kesäteatteri. Ota pullo viinaa ja mene kavereiden kanssa johonkin, jossa on paljon puskia. Juokaa, kaatuilkaa puskiin ja huutakaa joka ikinen lause niin lujaa kuin jaksatte. Naurakaa, vaikka ei naurata. Laulakaa epävireisesti ja tarjotkaa paikalle tulleille ihmettelijöille mokkapaloja ja Mehukattia.

Arkkitehtuuri. Suomalaisten kirkonkylien kakofonia on maapallon viimeisiä löytämättömiä aarteita. Vanhoissa neuvostomaissa tehdään maksullisia retkiä rumimmille alueille, mutta meillä pääsee mihin tahansa keskustaan ilmaiseksi katsomaan mitä tapahtuu, kun kunnanvaltuusto ja arkkitehtikoulun pudokkaat pääsevät vähän visioimaan.

Luonto. Suomalainen luonto on ihan huisin mielettömän upeeta. Löytyy kahta puulajia, kuusta ja mäntyä. Ihan loputtomiin. Hyvää matkailukesää, eli kuten me suomalaiset sanomme, morjes!

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.