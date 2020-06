Varmistettuja koronatapauksia on nyt yhteensä 7 073.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 9 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Edellisen vuorokauden uusien tartuntojen määrä oli 24.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 7 073 tartuntaa.

Paikkakunnista uusia tartuntoja on löydetty sekä Helsingissä että Espoossa kaksi. Helsingissä on todettu nyt 2 692 ja Espoossa 790 koronatartuntaa. Suomen toiseksi suurimman tartuntamäärän Helsingin jälkeen kirjannut Vantaa selvisi nyt lisätartunnoitta, joten sen koronaluku on edelleen 875.

Todetun koronatartunnan saaneista on Suomessa naisia 50,5 prosenttia ja miehiä 49,5 prosenttia.

Koronavirus jää osalla tartunnan saaneista oireettomaksi tai hyvin vähäoireiseksi. Todetut tartuntamäärät ovat tästä syystä jonkin verran alhaisemmat kuin virustartunnan saaneiden todellinen määrä on.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista THL kertoo myöhemmin tänään.

Jos yllä oleva grafiikka ei näy, voit katsoa sen tästä.