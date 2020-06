Ravintoloiden aukeamisen vaikutus virustilanteeseen ei vielä näy: ”Vielä pitää viikko tai pari seurata”

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo, että tautitilanteen trendi on ollut pitkään laskeva. Ravintoloiden avaamisen vaikutusta ei vielä pysty arvioimaan.

Koulujen avaaminen ei muuttanut virustilannetta huonommaksi, ravintoloiden aukeamisen vaikutukset näkyvät vasta viikon tai parin päästä.

Suomen koulut avautuivat 14. toukokuuta, ravintolat 1. kesäkuuta.

Ennen koulujen avautumista Suomessa oli runsaat 6 000 vahvistettua koronavirustapausta, tehohoidossa 35 ihmistä ja kuolleita runsaat 280.

Vajaassa kuukaudessa tartuntatapausten määrä on kasvanut noin tuhannella ja raportoitujen kuolintapausten määrä noin neljälläkymmenellä. Tehohoidossa olevien määrä on painunut alle kymmeneen.

– Koulujen avaaminen ei ole näkynyt epidemiologisen tilanteen muutoksena huonompaan suuntaan, kommentoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane sähköpostitse.

– Tautitilanteen trendi on ollut pitkään laskeva. Raportoitujen tapausten suhteen on päiväkohtaista vaihtelua, mutta on paljon tärkeämpää tarkastella viikkotasoa.

THL:n seitsemän päivän seurantajaksolla 31. toukokuuta – 6. kesäkuuta todettiin yhteensä 134 uutta tautitapausta. Väestöön suhteutettuna uusien tapausten ilmaantuvuus oli 2 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä seurantajaksolla, eli 24. toukokuuta – 30. toukokuuta vastaavat luvut olivat 245 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 4 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Ravintolat olivat kiinni huhtikuun alusta kesäkuun alkuun, melkein kolme kuukautta.

Rajoitusten purku niiden osalta ei ollut täydellinen, sillä tällä hetkellä ravintolat saavat olla auki vain iltayhteentoista asti. Alkoholin anniskelu on lopetettava jo iltakymmeneltä, eivätkä asiakkaat saa itse annostella ruokaa tai juomaa esimerkiksi buffetpöydästä.

Asiakkaita terassilla illalla Helsingissä 5. kesäkuuta 2020.

Sane sanoo, ettei ravintoloiden avaamisen vaikutuksia virustilanteeseen pysty vielä arvioimaan kunnolla.

– Pitää vielä olla hieman varovainen ja analysoida tilannekuvaa tarkemmin.

Sane muistuttaa, että kesäkuun alussa höllennettiin monia muitakin rajoituksia. Esimerkiksi 50 hengen yleisötilaisuudet sallittiin ja julkiset tilat, kuten museot, avautuivat jälleen kävijöille.

– Vielä pitää viikko tai pari seurata, ottaen huomioon taudin itämisaika ja raportointiviiveet, sanoo Sane.

Itämisaika ja raportointiviiveet tulee ottaa huomioon ennen kuin rajoitusten purun vaikutuksia arvioidaan, kertoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane.

Itämisajalla tarkoitetaan aikaa tartunnasta ensioireiden alkuun. Koronaviruksen itämisajaksi on arvioitu 1–14 päivää, keskimäärin 4–5 päivää.

– Toistaiseksi tilanne on kuitenkin ollut rauhallinen. Eniten tapauksia todetaan edelleen HUS-alueella, useissa sairaanhoitopiireissä ei ole todettu tapauksia ollenkaan viimeisten viikkojen aikana.

Tällä hetkellä virustestauksen kapasiteetti on yli 13 000 testiä päivässä.

Rajoitukset ovat joka tapauksessa tehonneet – muuhunkin kuin koronavirukseen.

THL tiedotti äskettäin, että tänä keväänä on ilmoitettu yli neljä kertaa vähemmän elintarvike- ja vesivälitteisiä epidemiaepäilyjä kuin aiempina vuosina.

– Kun käsiä pestään ahkerasti ja ruokaa valmistetaan pienemmille joukoille, epidemioita on vähemmän, totesi THL:n epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne laitoksen tiedotteessa.