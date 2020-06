Kyllä nyt kelpaa polskia: Juhannuksena uimavesi jo kuin linnunmaitoa!

Suomen ympäristökeskuksen hydrologin mukaan uimavedet voivat osassa Suomea nousta lähelle ennätyslukemia. Lukemat voivat joissain järvissä olla jopa viisi astetta tavanomaista lämpimämpiä.

Viime päivien lämmin sää ja juhannusviikolle ennustetut hellelukemat tietävät hyviä uutisia vesipedoille. Juhannuksena päästään polskuttelemaan mukavan lämpimissä vesissä.

– Kyllä nyt näyttää hyvältä juhannuksen suhteen. Lämmintä on näillä näkymin tulossa, jos sääennusteet toteutuvat eikä tule yllättäviä sateita tai kovia tuulia, kertoo Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Heidi Sjöblom.

Tällä hetkellä esimerkiksi Näsijärvellä Kyrönlahdessa uidaan 18,6-asteisessa vedessä. Lukema on 3,8 astetta keskiarvoa lämpimämpi. Myös Nurmeksessa Pielisellä uimavedet ovat tavanomaista lämpimämpiä. Pielisellä pintaveden lämpötila on nyt 17,1 astetta, eli 3,6 astetta keskiarvoa lämpimämpi.

– Nyt kun säät ovat lämmenneet, niin uimavedetkin ovat lähteneet kovaa vauhtia lämpenemään, Sjöblom sanoo.

Juhannuksena maan etelä- länsi- ja keskiosissa voidaan päästä uimaan jopa yli 20 asteen vesissä.

– Jopa valtaosalla maan etelä- länsi- ja keskiosien järvillä on hyvä mahdollisuus, että 20 astetta menee juhannuksena rikki, Sjöblom arvioi.

Hydrologi povaa Tuusulanjärvelle yli 20 asteen lämpötiloja juhannukseksi.

Sjöblomin mukaan pienillä järvillä, kuten Tuusulanjärvellä, Säkylän Pyhäjärvellä, Lammin Pääjärvellä ja Tammelan Kivijärvellä voidaan päästä jopa 23 asteen lukemiin.

Sjöblom kuitenkin muistuttaa, että alkukesällä pintavesien lämpötilat voivat heilahdella useitakin asteita.

– Alkukesästä lämmin kerros järven pinnalla on ohut ja jos tulee kova tuuli, niin se voi päästä helposti sekoittamaan sen lämpimän kerroksen syvempään viileään veteen. Silloin voi päivässä useallakin asteella tipahtaa pintalämpötila. Siksi nämä ovat varovaisia arvailuja vielä.

Itä-ja Pohjois-Suomessa joudutaan vielä tyytymään kylmempiin uimavesiin.

– Maan itäosissa tullaan hieman jäljessä ja pohjoisessakin tilanne on ihan eri. Esimerkiksi Kevojärvellä vesi on kuusiasteista ja Kilpisjärvi on vielä jäässä.

Juhannuksen aikaan uimavesien ennätyslämpötilat ovat Sjöblomin mukaan yleensä 20 ja 23 asteen välillä.

– Juhannuksen päivämäärät vaihtelevat vuosittain, mutta jos katsotaan kesäkuun puolivälin jälkeisiä ennätyspiikkejä, niin esimerkiksi Pielisellä, Kallavedellä ja Saimaalla Lauritsalassa on ollut 23-asteisia vesiä.

– Tänä juhannuksena päästään jo lähelle ennätyksiä, Sjöblom iloitsee.