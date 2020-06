Yleisörajoitusten lieventämisestä huolimatta festivaalikesä pysyy hiljentyneenä.

Hallitus päätti torstaina, että 500 hengen kokoontumisrajoituksia voidaan erityisjärjestelyin purkaa ulkoilmatapahtumien osalta 1. heinäkuuta alkaen.

– Yli 500 hengen poikkeus mahdollistaa myös festivaalit. Tässä täytyy kuitenkin olla todella isot erityisjärjestelyt. Tämä mahdollistaa myös seisomapaikat, mutta alueet täytyy olla tarkkaan rajatut, ja alueilla täytyy olla välit sekä riittävä väljyys alueella, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) sanoi.

Vaikka festivaalien järjestäminen olisikin mahdollista isommalla yleisömäärällä erityisjärjestelyin, kesän festivaalikesä pysyy hiljaisena.

Mikään Ilta-Sanomien tavoittama ja tapahtumansa jo perutuksi ilmoittanut tapahtumajärjestäjä ei aio muuttaa päätöstään hallituksen torstaisen uutisen takia.

Keskeisiä syitä on kaksi: näin lyhyellä varoitusajalla ei ole mitään mahdollisuutta polkaista pystyyn jo alas ajettua isoa tapahtumaa, joissa monissa tähtiesiintyjinä tai festivaaliyleisössä on myös kansainvälisiä vieraita.

– Meillä olisi neljä viikkoa kestävä festivaali, jossa on monta sataa ihmistä töissä. Ei sellaista pystyisi mitenkään polkaisemaan tässä ajassa pystyyn, Savonlinnan oopperajuhlien markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sonja Eiramo sanoi.

Savonlinnassa ei ole oopperajuhlia tänä kesänä.

Matkustusrajoitusten pysymisen takia ulkomaalaisia vieraita ei olisi edes mahdollista saada.

– Nythän rajat eivät vielä auenneet suurimpaan osaan niistä maista, joista meille tulee taiteilijoita, eli emme saisi taiteilijoita tänne. Lisäksi lentoliikenne Kajaanin kentällä alkaa aikaisintaan elokuussa, Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin toiminnanjohtaja Sari Rusanen painotti.

– Ja onhan artistien saaminen ihan sopimustekninenkin juttu. Ei olisi mitenkään realistista ilmoittaa, että jazzit järjestetään sittenkin, Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro sanoi.

Toisekseen ulkoilmafestivaalit ovat juhla-alueiltaan sellaisia, joihin eri katsomolohkoja omine sisäänkäynteineen ja palveluineen olisi mahdotonta toteuttaa vaatimusten mukaisiksi.

– Aika mittavia järjestelyjä pitäisi tehdä, että saataisiin turvavälit ja korkeintaan 500 hengen alueet kuntoon. Se olisi mahdotonta. Urheilusarjoille uusi linjaus on hyvä, mutta ei tule mieleen meidän kaltaista ulkoilmatapahtumaa, johon uusi linjaus auttaisi, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä huomautti.

Esimerkiksi Porissa Kirjurinluoto olisi mahdotonta jakaa maksimissaan 500 hengen ”katsomonosiin”.

Tapahtumajärjestäjillä on vahvasti myös se näkemys, että jos festivaali järjestetään, se pitää saada järjestää kaikilla herkuilla. Riisuttuun ”varjotapahtumaan” ei haluta lähteä.

– Jokaisella tapahtumalla on se oma juttunsa. Jos siitä karsitaan iso osa pois ja järjestetään jokin kalpea versio, onko sekään hyvä? Ruisrockin Niemelä kysyy.

– Ei ole järkeä järjestää sinne päin -tapahtumaa. Ei se olisi silloin sama kokemus, Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin hallituksen puheenjohtaja Ira Korkala mietti.

Moni tapahtumanjärjestäjä myös painotti, että tapahtuman peruminen kokonaan tuo pienemmät taloudelliset tappiot kuin vajaalla yleisöllä järjestetty.

– Kyse on myös isosta taloudellisesta jutusta. Ei auttaisi, vaikka yleisökapasiteetista olisi neljäsosa tai puolet paikalla. Tuottoa ei tulisi, mutta kulut olisivat entiset, Rusanen kuvasi.

Jotkut tapahtumajärjestäjät ovatkin vallitsevassa tilanteessa siirtäneet osan festivaalistaan virtuaaliseksi. Ainakin Kotkan Meripäivillä sekä Kuhmon ja Kaustisen musiikkifestivaaleilla on omat virtuaalisuunnitelmansa.

Kun tapahtumaa ei voi järjestää tapahtumalle ominaisesti kaikilla herkuilla, järjestäjät eivät mielellään lähde järjestämään riisuttua varjotapahtumaa. Kuvassa Paula Vesala Ruisrockissa Turussa viime kesänä.

– Tämä kesä meni nyt näin. Meillä on kuitenkin kaikki toiveet ensi kesästä, että päästäisiin järjestämään tapahtuma ”uudella normaalilla”, Kotkan Meripäivien tapahtumapäällikkö Tiina Salonen sanoi.

Ainoastaan Seinäjoen Tangomarkkinat jätti oven hivenen raolleen uusille oheistapahtumille hallituksen torstaisen linjauksen nojalla.

– Olemme suhtautuneet niin, että tapahtumaa ei sellaisenaan ole ja että emme järjestä varjotapahtumaa. Peruminen on tehty ja piste. Emme ole kuitenkaan harkitsemattomia ihmisiä. Meillä on ensi viikolla hallituksen kokous, jossa myös ydinhenkilöstö on paikalla. Varmasti asiaa käydään läpi ja harkitaan loppuvuoden tekemisiä, Tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki pohti.

Seinäjoen Tangomarkkinoilla vielä mietitään, millaisia mahdollisuuksia hallituksen torstainen yleisölinjaus antaa.

Haapamäen mukaan Tangomarkkinat on jo pitkään pohtinut, miten tangoa saataisiin Seinäjoella ympärivuotisemmaksi tapahtumaksi eikä vain kesäilmiöksi.

– Hallituksen linjaus antoi mahdollisuuksia kaikenlaiseen pohdintaan, Haapamäki sanoi.