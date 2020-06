Ex-puoliso välttyi murhatuomiolta, mutta varusmies-Millan kohtalo jätti kysymyksiä – näin kuohuttava tapaus eteni

Milla Aronen katosi tasan vuosi sitten. Hänen ex-poikaystävänsä tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt murhasyytteen Somerolla viime kesänä kadonneen Milla Arosen, 21, tapauksessa.

Arosen entinen puoliso, somerolainen 25-vuotias Jyri Kristian Nieminen, tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä petoksen yrityksestä, maksuvälinepetoksesta ja hautarauhan rikkomisesta kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

Mies myönsi esitutkinnassa aiheuttaneensa Arosen kuoleman tahattomasti.

Oikeus katsoi, ettei asiassa osoitettu riittävää näyttöä siitä, että Nieminen tappoi Arosen tahallaan. Avaintekijäksi tapauksessa nousi se, että Arosen ruumista ei ole vieläkään löydetty. Siksi asiassa jäi varteenotettava epäily vastaajan syyllisyydestä tahalliseen henkirikokseen.

– Uhri on riidattomasti vastaajan menettelyn seurauksena kuollut. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty näyttöä vastaajan uhriin kohdistamasta väkivallasta, aiheutetuista vammoista tai kuolinsyystä uhrin ruumiin jäätyä vastaajan toimesta kateisiin, käräjäoikeus linjasi tuomiossa.

Arosen tapausta seurattiin mediassa tiiviisti, ja heti alkumetreillä kävi ilmi, että kyseessä ei ole aivan tavanomainen katoamistapaus. Näin vuoden kestänyt tapauksen tutkinta ja käsittely eteni:

Kesä

Yleisöltä pyydettiin ensimmäisen kerran apua, kun Aronen oli ollut kateissa kuukauden. Tuolloin poliisi kertoi, että Aronen ei ollut palannut suorittamaan asepalvelustaan Säkylään ja antoi hänen tuntomerkkinsä.

Syksy

Syyskuun alussa poliisi tiedotti epäilevänsä, että Aronen on joutunut henkirikoksen uhriksi 8.–9.6. välisenä aikana. Poliisi pyysi yleisöä ilmoittamaan sekä Arosen auton että myöhemmin hänen ex-miesystävänsä autoksi paljastuneen Volvon liikkeistä. Tuolloin 21-vuotiaasta Arosesta alettiin käyttää mediassa nimeä ”varusmies-Milla”, joka säilyi uutisoinnissa aina oikeudenkäyntiin asti.

Milla Arosen katoaminen puhutti syksyllä 2019.

Ilta-Sanomat selvitti, että Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa oli edellisellä viikolla vangittu tapauksessa todennäköisin syin taposta epäiltynä vuonna 1995 syntynyt somerolainen mies. Ilta-Sanomat kertoi myös, että epäilty mies on huipputason voimailija.

Myöhemmin oikeudenkäynnissä selvisi, että poliisi oli päässyt kyseisen epäillyn jäljille teleliikennetietojen avulla.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos julkaisi syyskuun alussa videon, josta näkyy, miten pelastuslaitoksen sukeltajat etsivät 23. heinäkuuta ruumista Somerolta joesta. Poliisi ei vahvistanut kyseisen videon olevan Arosen etsinnöistä mutta vahvisti, että Arosta on etsitty alueelta myös sukeltajien avulla.

Kirkkomäenrannalla nähtiin heinäkuussa sukeltajia, jotka etsivät ruumista.

Ilta-Sanomat vieraili Somerolla 4. syyskuuta. Paikallinen tatuoija kertoi tehneensä Aroselle tatuoinnin ennen tämän lähtöä armeijaan.

– Hän oli tosi mukava tyttö, vähän poikatyttö, sillä hänellä taisi olla kuorma-autokorttikin. Hän vaikutti tunnolliselta ihmiseltä, ja siksi se herätti heti huolen, kun hän ei palannut lomiltaan kasarmille. Hän oli innoissaan armeijaan menemisestä, hän kertoi.

– Ilmapiiri on todella huolestunut, ja kaikki miettivät, mitä Millalle on käynyt.

Aronen nähtiin viimeksi elossa kotipihallaan Peipontiellä.

Ilta-Sanomat kertoi samana päivänä, että epäillyn miehen omistama auto oli ollut myynnissä Nettikauppa-nimisessä verkkokaupassa. Poliisi takavarikoi auton uudelta omistajalta. Auto oli ollut kolme kuukautta epäillyn miehen avopuolison nimissä, ja samalla selvisi, että epäilty on varaton ja hänellä on tuhansia euroja ulosotossa.

– Kaikki täällä tietävät, että mies on äkkipikainen ja sellainen satakiloinen kaappi. Hänet kannattaa kiertää kauempaa. Mies tietää itsekin, minkäkokoinen on, ja alkaa baarissa helposti haastaa riitaa ihmisten kanssa, miehen tuttava kertoi Ilta-Sanomille.

Arosen ruumista ei vielä lokakuussakaan ollut löydetty. Poliisi kertoi, että heillä on edelleen ainoastaan yksi epäilty.

Keskusrikospoliisi tiedotti lokakuun lopussa rikosnimikkeen muuttuneen murhaksi. Motiivin epäiltiin jo tuossa vaiheessa olleen taloudellinen, sillä epäilty oli katoamisviikonloppuna kirjautunut Arosen verkkopankkiin ja hankkinut pikavippejä tämän nimissä.

Talvi

Kuukausi myöhemmin KRP julkaisi kartan alueista, joilta Arosta on etsitty Somerolla ja Somerniemellä.

– Arosen pankkikortilla on tehty Someron keskustan Osuuspankin automaatilta 9. kesäkuuta kello 7.36 nostoyritys, jossa henkilö on ollut kasvot peitettynä. Ennen nostoyritystä epäilty on ollut liikkeellä Volvo V70-autolla Someron kaupungissa keskustan pohjoispuolella, josta hän on siirtynyt pankkiautomaatille. Tämän jälkeen epäilty on ajanut Salon Kruusilaan, rikoskomisario Jarkko Toivonen KRP:stä kertoi tuolloin.

Tammikuussa tiedotettiin, että epäilty oli paljastanut esitutkinnan loppulausunnoissa olevansa osallinen Arosen kuolemaan. Mies oli vedonnut varsinaisessa esitutkinnassa muistamattomuuteensa. Vasta saatuaan valmiin esitutkinnan luettavakseen loppulausuntoa varten hän päätti tunnustaa surman.

Epäilty myönsi kuulusteluissa hankkiutuneensa ruumiista eroon, mutta se oli edelleen kateissa.

Kevät

Seuraavan kerran Arosen tapauksesta kuultiin huhtikuussa, kun syytteet oli nostettu. 24-vuotiasta Jyri Niemistä syytettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa murhasta, hautarauhan rikkomisesta, maksuvälinepetoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä.

Syytetty peitti kasvonsa oikeudessa toukokuussa.

Monipäiväinen murhaoikeudenkäynti alkoi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 6. toukokuuta. Nieminen myönsi aiheuttaneensa Arosen kuoleman tahattomasti. Puolustuksen mukaan Arosella ja Niemisellä oli tullut riitaa liittyen heidän aiempaan seurustelusuhteeseensa, ja Nieminen oli pikaistuksissaan lyönyt Arosta kerran nyrkillä kasvoihin, jolloin Aronen oli kaatunut ja menehtynyt.

Puolustuksen mukaan Nieminen oli säikähtänyt ja yrittänyt ottaa Arosen nimissä lainoja päästäkseen pakoon ulkomaille. Alun perin Niemisen tarkoitus oli saada Arosen tunnukset haltuunsa ottaakseen yhden pikavipin.

Nieminen ei kuitenkaan muistanut, kummalla kädellä lyönti oli tapahtunut mutta kertoi käden olleen kipeä pitkään. Silti hänestä oli treenivideoita kesäkuun loppupuolelta. Hän oli myös googlettanut kotikoneellaan, kuinka pitkän rangaistuksen saa taposta.

Käsittelyn alkaessa julkiseksi tulleesta, yli 1 000-sivuisesta esitutkinta-aineistosta ilmeni, että Nieminen oli käyttänyt doping-aineita, jotka olivat tehneet hänestä ajoittain aggressiivisen.

Käsittelyssä kuultiin hyvin ristiriitaisia kuvauksia Arosen ja Niemisen suhteesta. Nieminen kertoi heidän viestitelleen tasaisin väliajoin ja jutelleen välillä, kun taas Arosen omaiset ja kaverit kertoivat Arosen ahdistuneen Niemisen ”pommittamisesta” ja kutsuneen tätä toistuvasti kusipääksi. Yksi Arosen kavereista todisti tämän kertoneen, että Nieminen oli pahoinpidellyt Arosta henkisesti sekä fyysisesti sekä raiskanneen tämän suhteen aikana.

Poliisi oli löytänyt Niemisen autosta tutkinnan aikana teleskooppipatukan, jossa oli jälkiä ihmisverestä. Tämä kuitenkin kiisti lyöneensä sillä Arosta.

Nieminen kertoi vieneensä Arosen ruumiin vanhempiensa talon lähistöllä olevaan roskikseen. Arosen urheilukellon osia löytyi tutkinnan aikana vanhempien vajasta. Arosen ruumis on kuitenkin edelleen kateissa.

Tähän roskikseen ex-puoliso kertoi vieneensä Arosen ruumiin.

Oikeudenkäynti jätti paljon kysymyksiä, joihin ei todennäköisesti saada koskaan vastauksia. Isoin kysymys on tietysti se, missä Arosen ruumis on. Jos Nieminen vei ruumiin osoittamaansa roskikseen, miksi sitä ei koskaan löytynyt? Miksei Nieminen kertonut, keneltä hän sai roskiksen avaimen? Jos Aronen vuoti verta vain kasvoista yhden lyönnin seurauksena, miksi Nieminen puhdisti useita auton osia ja päätti lopulta myydä koko auton? Lisäksi poliisin teleliikennetiedot eivät täsmää Niemisen kertomukseen heidän ajoreitistään tai surmapaikasta.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja siksi tapausta käsitellään mahdollisesti vielä hovioikeudessa.