Korkeapaine on lauantaina Suomen yllä – luvassa helteinen päivä

Korkeapaine työntyy edelleen Norjanmereltä kohti Suomea.

Lappiin virtaa kuitenkin pohjoisesta eilistä viileämpää, aivan pohjoisessa selvästi viileämpää ilmaa.

Iltapäivällä kaikkein aurinkoisinta on lännessä, kun taas idässä kumpupilvisyys on vähän runsaampaa. Koillistuuli voimistuu vähän. Maan keskivaiheilla voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Lapissa pilvisyys on iltapäivällä runsainta aivan pohjoisessa.

Etelässä sää on kesäiseksikin lämmintä, myös maan keskivaiheilla päivälämpötilat ovat etenkin lännessä enimmäkseen vähän yläkanttiin. Lapissa on eilistä viileämpää. Pohjois-Lapissa päivälämpötila on n. 10 astetta.

Yöllä on selkeää. Perjantai on korkeapaineen myötä vaihtelevapilvisen aurinkoinen poutapäivä. Idässä pilvisyys voi tosin paikoin lisääntyä. Tuuli heikkenee myös etelässä, mutta Suomenlahden rannikolla tuulee kohtalaisesti idän puolelta, mikä vähän viilentää aivan rannikkoa. Pohjois-Lapissa jo lämpenee.

Lauantaina korkeapaine on hulppeasti Suomen yllä, mikä tarkoittaa aina vain aurinkoisempaa poutasäätä. Jopa helteisen lämpimän sään mahdollisuus kasvaa selvästi etenkin lännessä ja Tornionjokilaaksossa.

Euroopassa perjantaina Biskajanlahden tienoilla lähes paikallaan pysyttelevä matalapaine tuo sateita Ranskaan, Etelä-Englantiin ja Luoteis-Espanjaan. Portugalissa on hyvin viileää, myös suuressa osassa Espanjaa. Toinen hyvin epävakaisen sään alue on Mustanmeren ympärillä.