Suomen Uutisten ja PS-lehden päätoimittaja Matias Turkkila ottaa syyt niskoilleen Suomen Perustan maanantaina julkaisemasta kohukirjasta. Kirja on nyt vedetty pois markkinoilta.

Kohua on herättänyt maanantaina Suomen Perusta -ajatuspajan julkaisema kirja Totuus kiihottaa. Jukka Hankamäen kirjassa on hätkähdyttänyt naisia käsittelevä osuus. Hankamäen mielestä ongelmien ydin on vallalle päässyt naisten tyrannia, pihtaripolitiikka.

Turkkila toimii Suomen Perustan hallituksen varapuheenjohtajana.

Turkkila kirjoittaa Twitterissä julkaisemassa selvityksessään, että kirjahanke syntyi toiminnanjohtaja Simo Grönroosin kaudella.

Turkkila selvittää, että yleensä toiminnanjohtaja tarkastaa kirjan sisällön. Grönroos siirtyi sittemmin perussuomalaisten puoluesihteeriksi, jolloin Turkkilan vastuulle tuli laaduntarkastus.

Turkkila kertoo käyneensä viime syksynä Hankamäen kanssa läpi kirjan hankalat kohdat.

– On fakta, että kirjoituksessa on paikoitellen alatyylistä, kärjistävää kieltä. Monet osuudet olivat alatyylisiä ja täysin asiattomia.

Turkkilan mukaan kirjahankkeen saattoi loppuun ajatuspajan uusi toiminnanjohtaja Marko Hamilo.

Turkkila tunnustaa, ettei hän enää käynyt läpi 420-sivuista teosta. Hän luotti siihen, että hänen kommenttinsa oli otettu huomioon.

– Laadunvarmistuksen virhe näyttäisi olevan minun. En ilmeisesti painottanut tarpeeksi Hankamäelle alatyylisen ilmaisutavan korjaamisen tarpeellisuutta.

Turkkila valittelee, ettei hän myöskään tarpeeksi painottanut uudelle toiminnanjohtajalle ajatuspajan julkaisuperiaatteita.

Ajatuspaja veti keskiviikkona jo julkaistun kirjan markkinoilta. Turkkila luonnehtii päätöstä raskaaksi.

– Paradoksaalisesti teoksen kantava teema on sananvapaus.

Turkkilan mukaan kustantamon hallituksen muut jäsenet eivät käyneet kirjan tekstiä läpi ennen julkaisua.

Hallituksen puheenjohtaja on Arto Luukkanen. Hallituksen jäseniä ovat Riikka Purra, Kai Järvikare, Ville Vähämäki, Juho Eerola ja Laura Huhtasaari.