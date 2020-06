Tämä kaikki tiedetään koronataudin jälkioireista – suurin osa esiintyy myös muiden tautien kohdalla, mutta yhteen ylilääkäri ei ole törmännyt koskaan aiemmin

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan on todennäköistä, että koronavirustaudin vakavamman muodon sairastaminen ja merkittävät jälkiseuraukset ovat sidoksissa toisiinsa.

Lääkärit ovat havainneet koronavirustaudin eli covid-19:n sairastaneilla ihmisillä useita erilaisia jälkioireita ja -tauteja.

Jälkioireista monet ovat samanlaisia kuin muissakin infektiotaudeissa, mutta koronavirustaudilla vaikuttaa olevan myös seurauksia, joihin lääkärit eivät ole törmänneet muiden tautien kohdalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen korostaa, etteivät havainnot kuitenkaan perustu vielä tutkittuun tietoon.

– Vähän karkeasti voisi sanoa, että nämä ovat kuulopuheiden perusteella tehtyjä arvioita. Kaikki tieto, mikä nyt kerrotaan, nojaa lääkäreiden ja potilaiden kertomiin havaintoihin.

Järvisen mukaan on ilmeistä, että lievänä tai kokonaan oireettomana koronavirustaudin sairastavat ihmiset saavat merkittäviä jälkioireita vain harvoin.

Yksi lievilläkin tapauksilla tavatuista oireista on hajuaistin menettäminen, jota ei Järvisen mukaan esiinny minkään muun taudin jälkioireena.

– Se on aika jännittävä yksityiskohta. Hajuaistin meneminen on flunssan tyypillinen oire, mutta tällaista pitkittynyttä hajuaistin menetystä ainakaan minä en osaa yhdistää mihinkään muuhun sairauteen kuin koronavirustautiin.

Järvinen kertoo, että näillä näkymin potilaat eivät kuitenkaan menetä hajuaistiaan lopullisesti.

– Hajuaistin palauttaminen vaatii potilaalta harjoittelua, mutta kyllä se ilmeisesti siis palaa.

HUSin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan koronavirustaudin lievänä sairastavat kärsivät vain harvoin merkittävistä jälkioireista. Arkistokuva.

Taudin vaikeamman muodon sairastaneilla jälkioireet ovat yleisempiä ja niiden kirjo on laajempi.

– Rajummin sairastaneilla saattaa olla aaltoilevaa erityyppistä oireilua. Potilaat ovat kertoneet huimauksesta, päänsärystä, väsyneisyydestä, yskästä ja erilaisista kolotuksista.

– Me emme oikeastaan tiedä, miten hyvin kaikkein vaikeimman taudin muodon sairastaneet toipuvat. Lisähappea tarvinneiden potilaiden keuhkojen toipumisessa menee ainakin aikaa.

Järvinen muistuttaa, että keuhkot ovat koronavirustaudin kohde-elin, joka kärsii vaikeissa tapauksissa kaikkein eniten.

– Keuhkokuvat voivat olla pahimmillaan aika kauhean näköisiä, eli keuhkomuutoksia kyllä tapahtuu. Keuhkot vaihtavat kaasua: happea sisään elimistöön ja kudoksissa syntynyttä hiilidioksidia ulos kehosta. Jos keuhkokudos arpeutuu, osa keuhkorakkuloiden pinta-alasta menetetään ja kaasujen vaihto ei enää ole yhtä tehokasta.

– Myös taudin vaikutuksista keskushermostoon näyttää olevan paljon keskustelua, mutta siitäkään emme vielä paljon tiedä. Hajuaistin menetys on kuitenkin todennäköisesti hermoihin liittyvää.

Muiden infektioiden tavoin myös covid-19 voi laukaista esimerkiksi jonkun autoimmuunitaudin, kuten nivelreuman, jos ihmisellä on siihen synnäinen alttius.

Asko Järvisen mukaan käsitys koronataudin jälkioireista perustuu toistaiseksi lääkäreiltä ja potilailta saatuihin tietoihin. Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen.

– Myös sydäninfarktista ja valtimopuolen veritulpista on havaintoja. Koronavirus vaikuttaisi aiheuttavan tulehduksen verisuonen seinämän sisäpinnalla ja nostavan normaalia influenssaa voimakkaammin veritulppariskiä jopa viikkojen ellei kuukausien ajan. Sama koskee aivohalvauksen riskiä.

Järvinen kertoo, että jälkioireista voi joutua kärsimään ikävimmässä tapauksessa pitkään.

– Emme tarkasti tiedä, kuinka kauan taudin vaikutukset voivat kestää. Sellaista viestiä on tullut, että potilaat ovat pahimmillaan kärsineet jälkioireista viikkokausia tai jopa yli kuukauden.

Koronavirustaudin vaikeimpaan muotoon sairastumisen, ja Järvisen mukaan todennäköisesti samalla myös jälkioireiden, riskiä nostavat esimerkiksi ylipaino, miessukupuoli ja A-veriryhmään kuuluminen.

– Ne kaikki ovat taudin vaikeamman muodon tilastollisia riskitekijöitä, mutta yksilötasolla on vaikea sanoa, paljonko riski nousee, vaikka tapauksia on keskimäärin enemmän. Potilaita hoitaneet lääkärit ovat toki kertoneet, että lihava mies on tyyppipotilas, jolla tauti lähtee vaikeutumaan nopeasti.

Joillakin jälkioireilla on kuitenkin myös omat riskitekijänsä. Esimerkiksi veritulpan riskiä lisäävät yleisellä tasolla ylipainon lisäksi korkea ikä ja erilaiset perussairaudet.