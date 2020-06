Liikennemäärät Suomen ja Viron välillä kasvussa – viikon aikana käännytettiin 12 henkilöä

Liikennemäärät Suomen ja Viron välillä jatkavat kasvuaan, kertoo Rajavartiolaitos.

Kesäkuun ensimmäisen viikon aikana Suomeen saapui Virosta keskimäärin 3 450 matkustajaa vuorokaudessa. Sunnuntaina Suomeen saapui Helsingin sataman kautta peräti 7 050 ihmistä.

Suomenlahden merivartiosto käännytti viikon aikana 12 henkilöä. Käännytysten perusteina olivat esimerkiksi uhka Suomen kansanterveydelle tai vaadittavien matkustusdokumenttien puuttuminen.

Rajavartiolaitoksen mukaan käännytettävien määrä on pysynyt matalana, koska Tallinnan satamassa on kaksi Suomenlahden merivartioston rajavartijaa. Heidän tehtävänsä on kertoa Suomeen matkustaville ihmisille jo ennalta maahanpääsyn edellytyksistä.