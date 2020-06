Maskit kaikille -verkosto kyllästyi terveysviranomaisten ja hallituksen ristiriitaisiin viesteihin ja päätti esittää eduskunnalle maskilakia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei ole antanut yleistä kasvomaskien käyttösuositusta koronaepidemian torjumiseksi, sillä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tekemä selvitys piti maskien hyötyjä ”vähäisinä tai olemattomina”. Hallituksen oma tiedepaneeli ja joukko kansainvälisiä tutkimuksia on päätynyt päinvastaisiin johtopäätöksiin. Maailman terveysjärjestö suosittelee niitä julkisissa tiloissa.

Maskit kaikille -aktivistiryhmä jätti kesäkuun alussa hyväksyttäväksi kansalaisaloitteen, joka vaatii eduskuntaa valmistelemaan välittömästi lain maskien käyttövelvoitteesta julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikennevälineissä. Aloitteessa kehotetaan eduskuntaa lisäksi antamaan suosituksen maskien käytöstä myös ulkona ”aina kun alueellamme on hengitysteitse tarttuva laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti”.

Oikeusministeriö hyväksyi kansalaisaloitteen keskiviikkona. Aloite etenee eduskunnan käsittelyyn, jos se saa tarvittavat 50 000 kannattajaa.

”Maskien käyttövelvollisuus tulisi toimeenpanna välittömästi koko maassa, ja sen tulisi olla voimassa toistaiseksi, tai niin kauan kunnes koronaepidemian leviämisen vaaraa ei enää ole, tai toimiva lääke tai rokote (on) keksitty”, aloitteen tekijät kirjoittavat.

Aloitteen tekstin laativat Maskit kaikille -ryhmän edustajat Anna Korhonen ja Linda Ahlblad Helsingistä sekä Mila Boström Espoosta. Ensimmäisten allekirjoittajien joukossa ovat myös Juha-Matti Jussila ja Eliisa Haavanlammi.

Boström perustelee aloitteen jättämistä terveysviranomaisten ja hallituksen ristiriitaisilla viesteillä kasvomaskeista. Maskeja ei suositella, mutta niitä ”saa käyttää” tiloissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Boströmin mukaan tällainen informaatio hämmentää ja lisää itsekkyyttä – eikä se auta näkemään isompaa kuvaa:

– Minusta viesti pitäisi saada käännettyä niin, että kyseessä on kunnianosoitus toiselle ihmiselle: jos minä käytän, niin minähän suojaan häntä, Boström sanoi keskiviikkona IS:lle.

– Tällöin maskia ei otettaisi törkeytenä, vaan käyttäjälle sanottaisiin, että hei, kiitos. Muualla maailmassa on niin.

Koronaepidemia on Suomessa jo laantunut tautihuipusta. Boström kuitenkin uskoo, että eduskunnan säätämä maskilaki auttaisi Suomea varautumaan mahdolliseen toiseen aaltoon.

Immunologian porofessori Seppo Meri arvioi Yleisradiolle tiistaina, ettei toista aaltoa välttämättä tule.

– Kyse ei oikeastaan ole siitä, tuleeko vai ei tule, Boström kommentoi.

– Kyse on siitä, onko meillä viisautta varautua siihen, että jos... Tämä on vähän tällainen varotoimi. Helposti sekoitetaan viisaus ja pelko keskenään. Ne, jotka eivät halua varautua johonkin asiaan, näkevät varautumisen peloksi. Jos taas on omissa käsissä oleva keino, jolla voi varautua – minä näen sen viisautena.

K-ryhmä toi kesäkuun alussa myyntiin kotimaiset kansalaismaskit, jotka K-ryhmä on kehittänyt yhdessä Ahlström-Munksjön ja Filterpakin kanssa.

Uuteen kansalaisaloitteeseen on kirjattu sekä tieteellisiä että juridisia perusteluja aina perustuslakia myöten. Se vetoaa myös kansainvälisiin esimerkkeihin käyttövelvoitteista muun muassa Saksassa, Itävallassa, Slovakiassa, Kreikassa ja Espanjassa.

STM:n selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta. Selvitys totesi muun muassa, että ”näyttö kasvomaskien vaikutuksista infektion leviämiseen on vähäinen”.

Useat asiantuntijat ja infektiolääkärit ovat jo arvostelleet selvitystä ja siinä lähteenä käytettyjä tutkimuksia.

– Tutkimukset ovat metodisesti ongelmallisia ja niistä on vaikea tehdä sellaista johtopäätöstä, että suu-nenäsuojaimista ei olisi hyötyä kansalaisille. STM:n selvityksessä ei ole otettu lainkaan huomioon uusimpia tutkimustuloksia Covid-19 viruksesta. Näitä on ansiokkaasti käsitelty Science-lehden 27.toukokuuta julkaistussa nettiversiossa, sanoi Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas IS:lle.

Science-lehden artikkelissa varoitettiin, että uusi koronavirus tarttuu ilmassa leijuvien pienten aerosolipisaroiden mukana. Niitä voivat levittää myös oireettomat taudin kantajat.