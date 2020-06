Poliisi ei aloita esitutkintaa kansanedustaja Turtiaisen kohutusta Twitter-julkaisusta – lue perustelut

Useat sivulliset henkilöt tekivät poliisille rikosilmoituksen kansanedustajan viikko sitten tekemästä julkaisusta, kertoo Helsingin poliisilaitos.

Poliisi ei aloita esitutkintaa kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps) viikko sitten tekemästä Twitter-julkaisusta.

Turtiainen pilkkasi julkaisussaan afroamerikkalaista George Floydia, joka kuoli pidätystilanteessa, kun poliisi painoi häntä niskasta polvella maahan.

Helsingin poliisilaitoksen tiedotteen mukaan useat sivulliset henkilöt tekivät poliisille rikosilmoituksen kansanedustajan viikko sitten tekemästä julkaisusta.

Tehtyjen rikosilmoitusten johdosta poliisi aloitti esitutkintalain mukaisen esiselvityksen asiasta. Tarkoituksena oli arvioida, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja onko esitutkinta aloitettava.

Esiselvityksessä poliisi arvioi asiaa rikosnimikkeiden kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkaus tunnusmerkistöjen kannalta.

Esiselvityksen lopputulos oli, että asiassa ei ole syytä epäillä kumpaakaan rikosta.

Poliisin arvion mukaan julkaisusta ei välity sellaista riittävän yksiselitteistä, juuri tummaihoisiin kansanryhmänä kohdistettua panettelua tai solvausta, että asiassa olisi kyse kiihottamisrikoksesta.

Turtiaisen julkaisussa maassa makaavan Floydin kasvot oli väritetty pinkillä värillä. Kuvan otsikkona oli Pink Floyd. Turtiainen kirjoitti julkaisussaan: ”Oletteko huomanneet, mitä lähempänä hyvinvoinnin alueilla ollaan ”tasa-arvoa”, sitä enemmän siellä on rähinöitä.”

Turtiainen poisti twiitin pian sen julkaisun jälkeen. Ilta-Sanomat ei julkaise kuvakaappausta twiitistä sen loukkaavuuden vuoksi.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että julkaisu on henkilöitynyt menehtyneeseen Floydiin, ja julkaisulla on sinällään halvennettu Floydia. Kunnianloukkauksen tunnusmerkistön mukaan kuolleen henkilön halventaminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan rangaistavaa on ainoastaan valheellisten tietojen ja vihjauksen esittäminen siten, että niistä aiheutuu kärsimystä niille, joille vainaja oli erityisen läheinen.

Poliisi arvioi, ettei kunnianloukkauksen tunnusmerkistö siten täyty, sillä julkaisusta ei ilmene mitään sellaista valheellista tosiasiaväitettä, jonka todenperäisyys olisi jälkikäteen tarkistettavissa.

Koska menehtyneen henkilön muuta halventamista ei ole sisällytetty kunnianloukkauksen tunnusmerkistöön, se on sallittua sananvapauden käyttämistä.

– Tällaisen julkaisun esittäminen jää siten sananvapauskriminalisointien ulkopuolelle, ja viestin mahdollisen epäasiallisuuden arviointi jää julkisen keskustelun ja arvioinnin piiriin, poliisin tiedotteessa kirjoitetaan.

Twitter-julkaisun jälkeen Turtiainen erotettiin toistaiseksi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Erotuksen syynä oli Turtiaisen toistuvan sopimaton somekäyttäytyminen.

Myöhemmin Turtiainen ilmoitti perustaneensa uuden eduskuntaryhmän. Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen -nimisen ryhmän sihteerinä toimii perussuomalaisten entinen kansanedustaja James Hirvisaari. Hirvisaari erotettiin puolueesta sen jälkeen, kun hän oli kutsunut äärioikeistoaktiivi Seppo Lehdon vierailulle eduskuntaan.