Veteraanipoliisi kertoo, mikä Palmen murhatutkinnassa meni mönkään – ”Tällaiseen ei saisi koskaan syyllistyä”

Eläkkeellä oleva rikosylikomisario Harri Rahikka johti työurallaan esimerkiksi Heinojen murhien tutkintaa.

Ruotsin syyttäjä- ja poliisiviranomaiset ovat ilmoittaneet lopettavansa pääministeri Olof Palmen 34 vuotta sitten tapahtuneen murhan tutkinnan.

Epäillyksi tekijäksi on nimetty aiemmin ensimmäisenä murhapaikalle saapuneena todistajana pidetty Stig Engström eli niin sanottu ”Skandia-mies”.

Poliisi ei ole kuitenkaan löytänyt murha-asetta, eikä muitakaan uusia teknisiä todisteita ole löytynyt.

Keskusrikospoliisin eläkkeellä oleva rikosylikomisario Harri Rahikka toteaa, ettei pidä Olof Palmen murhaa ratkaistuna, vaikka ruotsalaiset lopettavatkin tutkinnan.

Nykyään eläkkeellä oleva Harri Rahikka toimi KRP:n rikosylikomisariona ja johti muun muassa vuonna 2001 tapahtuneen Heinojen murhan tutkintaa.

Rahikka johti 40-vuotisella urallaan useiden paljon julkisuutta saaneiden – esimerkiksi Heinojen murhien vuonna 2001 – sekä satojen vähemmän esillä olleiden rikostapausten tutkintaa. Hän ei ole seurannut Palmen murhan viimeisimpiä käänteitä kovin tarkasti, mutta kertoo nähneensä uutisotsikot.

– Aika mielenkiintoinen kuvio, jos se näin kerran on ollut. Olen kuitenkin näitä jo oman aikani perannut, joten en ihan hirveästi jaksa tutkia vanhoja tapauksia, hän sanoo.

Engströmin syyllisyys näyttää perustuvan siihen, että muut vaihtoehdot on suljettu tavalla tai toisella pois. Murha-asetta ei ole löydetty, eikä murhaajaa osoitettu aukottomasti. Hänestä se ei kuulosta hyvältä.

– Kuka tahansa kokenut poliisi tajuaa, että juttu jää täysin avoimeksi, riippumaan ilmaan. Nyt vain voidaan pyyhkiä kädet ja todeta, että tämä on hoidettu, mutta ei se niin ole.

Ihmiset olivat tuoneet kukkia murhapaikalle vuonna 1986.

Rahikka toki myöntää, että koska murhasta on kulunut jo todella pitkä aika, ei sitä tuskin saataisi tämän paremminkaan ratkaistua. Yritetty on, ja se on 34 vuoden aikana maksanut pelkästään pelkästään poliisin kuluina yli 57 miljoonaa euroa.

– Siitä on niin kauan aikaakin, että kaikki jäljet häipyvät pikku hiljaa. Kansalaisten mielipidekin alkaa väsyä tällaiseen sahaamiseen.

Viranomaiset kertoivat keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessaan, että Engströmin pidättämiseen olisi murhan jälkeen ollut perusteita, koska tämän kertomuksissa oli aukkoja ja epäjohdonmukaisuuksia.

Pidätys olisi antanut poliisille mahdollisuuden tehdä kotietsintä ja mahdollisesti löytää myös murha-ase. Tuomioon nykyinen todistusaineisto ei kuitenkaan riittäisi.

Stig Engström kuoli vuonna 2000.

Rahikan mielestä on suoranainen ihme, että poliisi sivuutti Engströmin niin kevyellä tutkinnalla.

– Olen itse ollut lukemattomilla henkirikospaikoilla ja sanonut, että kaikki linjat täytyy pitää avoinna joka suuntaan niin kauan, kunnes ollaan varmoja. Suurin virhe minkä voi tehdä, on se, että tutkinnanjohtaja ottaa kannan, että tässä on tekijä, suljetaan muut pois. Tällaiseen ei saisi koskaan syyllistyä, mutta ikävän usein joku ottaa itsepäisen kannan.

Rahikan mukaan Olof Palmen murhan tutkinnassa vaikuttaa käyneen juuri tällä tavalla. Stig Engström sivuutettiin täysin ja sitten poliisi löysikin Christer Petterssonin. Vanha konna Pettersson ikään kuin sopi murhaajaksi.

Rahikka sanoo, että vaikka poliisin tutkintamenetelmät ovat kehittyneet 34 vuodessa huomattavasti, ovat liian nopeat johtopäätökset rikospaikoilla siitä huolimatta vaarallisia. Esimerkkinä hän mainitsee taitavasti itsemurhaksi lavastetun henkirikoksen.

– Ei kaikki ole aina siltä miltä näyttää. Siinä pitää pistää täysi rähinä päälle ja tutkia kaikki 360 asteen säteeltä.