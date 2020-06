Tehohoitojaksot ovat olleet tavallista pidempiä, jopa 50 päivää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Husin ylilääkäri Ville Pettilä kertoi sairaalan tiedotustilaisuudessa Suomen tehohoidon kapasiteetin kestäneen koronaepidemian ensimmäisen vaiheen hyvin.

– Suomessa noin viisi kuudesta tehohoitoon päätyneistä koronapotilaista selviää. Muissa maissa noin joka neljäs potilaista menehtyy.

Husin teho-hoidossa on ollut 143 potilasta, joista noin kolmasosa on naisia ja loput miehiä. Pettilä kertoo tehohoitojaksojen olleen erityisen pitkiä. Normaalisti tehohoidon pituus on noin kolme päivää, kun koronapotilaiden kohdalla keskiarvo on 11,5 päivää.

– Pisimmillään tehohoito on kestänyt jopa viisi viikkoa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi (vas.) ja ylilääkäri Ville Pettilä kertoivat tehohoidon kapasiteetista sairaalan tiedotustilaisuudessa.

Tehohoitoa tarvinneiden koronapotilaiden yleisin liitännäissairaus on diabetes, joka on ollut noin joka kolmannella potilaalla. Pettilä huomauttaa, että suurimmalla osalla tehohoidon potilaista ei ole ollut mitään liitännäissairauksia.

– Myös perusterve nuorempi henkilö voi saada vaikean tautimuodon.

Maaliskuun puolessa välissä Husin tehohoidon paikkoja saatiin nostettua 10–15 paikasta 85 paikkaan parissa viikossa. Pettilä uskoo, että mahdollisen toisen aallon tullessa sairaaloiden valmius on entistä parempi ja toiminta nopeampaa.

– Annamme sairaanhoitajille tällä hetkellä simulaatiokoulutusta esimerkiksi tehohoitopotilaan kääntämiseen, johon tarvitaan jopa 6–7 henkilöä.

”Jokaisella metrillä on vaikutus”

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi, että Suomessa nyt tehdyistä koronatesteistä on positiivisiksi on osoittautunut alle prosentti. Mäkijärvi kehottaa oireisia ihmisiä edelleen hakeutumaan testeihin, sillä sairaalan kapasiteetti on tällä hetkellä hyvä.

Mäkijärvi kertoo huomanneensa ihmisten lähteneen liikkeelle rajoitusten höllennettyä. Hän toivoo ihmisten noudattavan edelleen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä kahden metrin turvavälejä.

– Etäisyyksistä ei pidetä enää yhtä hyvää huolta. Jokaisella metrillä on kuitenkin vaikutus. Joukkoliikenteessä hengityssuojaimen käytöstä ei myöskään ole haittaa.

Mäkijärvi kertoo, että koronapotilaiden hoito on nyt keskitetty Kirurgisen sairaalan vuode- ja teho-osastolle. Hänen mukaansa Hus on tarjonnut muille sairaanhoitopiireille mahdollisuutta siirtää potilaat Kirurgiseen sairaalaan.

Mäkijärvi kertoo ennusteiden lupaavan tartuntojen määrän vähenemistä. Uuden tartunta-aallon mahdollisuuten hän ei osaa ottaa kantaa.

– Toivotaan, ettei toista aaltoa tule.