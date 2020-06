Suomessa ei yhtään uutta koronakuolemaa, uusia tartuntoja 15 – katso tilanne eri kunnissa

HUSin mukaan rajoitusten vähentäminen ei näy tartuntaluvuissa.

Suomessa ei ole todettu yhtään koronaan liittyvää uutta kuolemantapausta viimeisen vuorokauden aikana, kertoo THL.

Yhteensä kuolleita on 324. Sairaalahoidossa on 28 potilasta, tehohoidossa heistä on neljä.

Uusia tartuntoja varmistui Suomessa tänään 15 kappaletta, ja tartuntojen kokonaismäärä on nyt 7 040.

Kesän alussa kevennetyt rajoitukset eivät toistaiseksi näy lisääntyneinä tartuntoina, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Mäkijärven mukaan virukselle altistumisia on viime aikoina tapahtunut, mutta niistä ei ole seurannut uusia sairastumisia. Varsinaisia tartuntaketjuja ei siten ole löydetty, ja uusien tartuntojen määrä jatkaa laskemista.

