Tällainen hyttyskesä on luvassa: Suomi jakautuu kahtia – yksi asia on satavarma

Runsaslumisen talven ja lämpimän alkukesän myötä Pohjois-Suomen hyttyskesästä voi tulla runsaslukuinen. Etelä-Suomessa ollaan jäämässä normaalista hyttysmääristä.

Suomi jakautuu tänä kesänä hyttysten suhteen kahtia. Kainuun Ely-keskuksessa vaikuttava Reima Leinonen arvioi, että pohjoisessa hyttysiä voidaan nähdä kesällä tavallista enemmän, etelässä taas vähemmän.

Pohjoisen runsasluminen talvi enteilee runsasta hyttyskesää. Tilanne on siellä Leinosen mukaan parhaillaan tiiviimmässä kehitysvaiheessa. Jos alkukesän lämmin jakso jatkuu myös pohjoisessa edelleen, voi hyttysiä tulla Leinosen mukaan hyvinkin runsaasti jo juhannuksen ajalle.

– Lapissahan kaikki kukkii nopeasti, Leinonen sanoo.

Runsas hyttyskesä pohjoiseen saadaan, jos lämpötila pysyy joka päivä yli 15 asteessa ja sateita tulee riittävästi.

Leinosen arvio ei ole kevään saatossa muuttunut. Aiemmin keväällä hän kommentoi Ilta-Sanomille hyttysten määrän jakavan Suomen kahtia

Dosentti Jukka Salmela on seurannut hyttystilannetta Etelä-Lapissa. Hänen mukaansa siellä pieni osa hyttysistä on kuoriutunut, osa on kotelovaiheessa ja osa vielä toukkina. Hyttysten määrät vaikuttavat Salmelan mukaan melko tavanomaisilta. Yllättävää on, että hyttyskesä etenee sittenkin aikataulussa pitkästä talvesta huolimatta.

– Olin ensin sitä mieltä, että hyttysiä ei Rovaniemen korkeudella vielä juhannuksena ole. Pari viikkoa sitten alkoi kuitenkin lämpenemään voimakkaasti ja kun kesä on nyt edennyt nopeasti, näyttää siltä, että normaali määrä hyttysiä on tulossa, Salmela sanoo.

Paljon riippuu nyt siitä, millä tavalla lumi on pohjoisessa lähtenyt sulamaan.

– Riippuu, onko lumi sulanut kuivamalla, vai onko se lähtenyt sateiden seurauksena, Leinonen sanoo.

Reima Leinosen mukaan hyttyskesä näyttää kaksijakoiselta.

Jos lumi sulaa kuivamalla, ei maastoon jää niin paljon kosteita lammikoita, joissa hyttyset kehittyvät. Näin myös hyttysten määrä jää pienemmäksi.

Etelä-Suomessa lunta ei ole ollut maassa koko talvena. Hyttysten määrä voikin olla Leinosen mukaan vähäisempi aiempiin vuosiin verrattuna. Juhannuksen aikanakaan hyttysiä ei nähdä entiseen malliin.

Vaihtelut hyttysten määrissä alueittain voivat kuitenkin Leinosen mukaan hyvinkin voimakkaita. Kosteus jakautuu maastoon epätasaisesti ja vaikuttaa hyttysten kehittymiseen.

Viimeiset pari viikkoa ovat olleet ratkaisevia kesän hyttysten kannalta. Siellä, missä on satanut voi hyttysiä olla normaalia enemmän.

– Varmasti etelässäkin on sellaisia paikkoja, joissa hyttysiä on enemmänkin.

Kesän hyttysmääristä voi heittää vain arvauksia, mutta yhden asian Leinonen kuitenkin tietää satavarmaksi.

– Joka puolelle Suomea hyttysiä kyllä tulee.