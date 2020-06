Sää lämpenee edelleen – helleraja lähestyy etelässä

Korkeapaine levittäytyy vähitellen luoteesta Suomen ylle ja sää poutaantuu laajalti. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös lämpenee hieman.

Maan itäosan paikalliset sateet väistyvät itään ja sää muuttuu maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen aurinkoiseksi. Pohjoisessa pilvisyys monin paikoin vaihtelee ja Kainuun seudulla tulee paikoin kuurosateita. Pohjoisenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 – 24 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 16 – 20 astetta, eteläisessä Lapissa 14 – 18 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 13 astetta.

Torstaina pilvisyys vaihtelee lähes koko maassa, aurinkoisinta on länsirannikon tuntumassa. Maan keskiosassa voi tulla paikallisia kuurosateita, mutta muuten sää on poutainen. Heikko tai kohtalainen tuuli on koillisenpuoleista, Lapissa luoteenpuoleista. Päivälämpötila on samankaltainen kuin keskiviikkona.

Perjantaina pilvisyys vaihtelee laajalti, aurinkoisinta on lännessä. Sää on poutainen ja tuuli enimmäkseen heikkoa, etelässä koillistuuli ajoittain kohtalaista.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa laajalti 20 – 24 astetta, pilvisimmillä alueilla idässä hieman alle 20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 17 – 22 astetta ja Lapissa 15 - 20 astetta.