Asiantuntija Ylellä: Suomeen ei todennäköisesti tule pelättyä koronan toista aaltoa

Immunologian professori Seppo Meri perusteli näkemystään sillä, että virus on tullut tutummaksi ja sen leviämistä on opittu hillitsemään.

Koronaviruksen ensimmäinen aalto on saatu taltutettua Suomessa melko hyvin: vahvistettuja tartuntoja on 7 025 ja virukseen on kuollut toistaiseksi 324 ihmistä.

Lievemmät rajoitustoimet omassa viruksentorjunnassaan valinneessa Ruotsissa vastaavat lukemat ovat 45 133 ja 4 694.

Asiantuntijat ovat muistuttaneet, ettei vaara ole ohi, vaikka virus onkin saatu Suomessa hallintaan. Monissa muissa maissa tartuntojen määrä on kääntynyt vakaasta tilanteesta huolimatta uudelleen kasvuun.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri arvioi tiistaina Ylelle, ettei Suomeen todennäköisesti tule pelättyä uutta tartunta-aaltoa.

Hän perusti näkemyksensä sille, että virus on tullut tutummaksi ja sen leviämistä on opittu hillitsemään. Asiaan vaikuttaa osaltaan myös se, että suomalaiset ovat noudattaneet turvaohjeita ihailtavan säntillisesti.

– Tällä hetkellä tilanne näyttää numeroiden valossa erittäinkin hyvältä, mutta pelkona on, että ihmisten käyttäytyminen muuttuu – että tässä unohdetaan turvavälit ja suurten joukkojen kokoontumisten välttäminen, Meri totesi Ylelle.

Toisen epidemia-aallon todennäköisin ajankohta on syksyllä, jolloin kaikenikäiset koululaiset palaavat lähiopetukseen. Yksikin virukseen tietämättään altistunut on potentiaalinen epidemian alkulähde.

Meri kuitenkin muistutti sen olevan riski, johon voimme itse vaikuttaa. Hänen mukaansa Suomi on paremmin valmistautunut, mikäli uusi aalto uhkaa ja rajoitustoimia voitaneen käynnistää hyvinkin nopeasti.

– Yksittäisiä sporadisia pieniä epidemioita voi tulla sinne tänne, mutta itse en oikein usko, että laaja aalto enää Suomeen pääsisi tulemaan. Mutta aika näyttää, Meri totesi.

Koronavirukseen on sairastunut maailmanlaajuisesti 6,93 miljoonaa ihmistä. Virus on vienyt 400 000 ihmishenkeä.