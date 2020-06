Polkupyöriä varastettu yli 50 enemmän kuin aikaisemmin – poliisi neuvoo millaisella lukolla menopeli kannattaa kiinnittää

Poliisi löysi Espoon Viherlaaksossa sijaitsevaan asuntoon tehdyssä kotietsinnässä peräti viisi varastettua polkupyörää, joista kaksi oli sähköavusteisia.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa, että polkupyörien anastukset ovat voimakkaassa kasvussa Länsi-Uudellamaalla.

Tammikuun ja kesäkuun alun välisenä aikana Länsi-Uudellamaalla on anastettu noin 670 polkupyörää. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli anastettu noin 440 polkupyörää, joten kasvua on tullut noin 52 prosenttia.

Espoossa on tänä vuonna anastettu noin 550 polkupyörää. Määrä on noussut noin 65 prosenttia viime vuodesta. Myös Kirkkonummella ja Lohjalla polkupyöriä on anastettu yli 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Poliisi kertoo hiljattain saaneensa vihjeen espoolaisista henkilöistä, joilla olisi mahdollisesti varastettuja polkupyöriä kotonaan Viherlaaksossa. Kotietsinnän yhteydessä anastettuja pyöriä löytyikin kaikkiaan kuusi, joista kaksi oli erittäin arvokkaita sähköavusteisia polkupyöriä.

Asunnosta otettiin kiinni kaksi henkilöä.

Hyvä lukko ja lukitsemispaikka suojaavat pyörävarkailta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Katja Rekola kehottaa aina tekemään rikosilmoituksen, jos oma polkupyörä varastetaan.

– Näin saamme palautettua omaisuutta takaisin omistajilleen, hän toteaa poliisin tiedotteessa.

Länsi-Uudenmaan poliisi kehottaa polkupyörän omistajia aina kiinnittämään pyöränsä kunnollisella lukolla johonkin kiinteään.

– Nyt useista ilmoituksista on havaittavissa, että polkupyörät ovat olleet lukittuja, mutta vain pyörän omalla lukolla, jolloin pyörä on helposti kannettavissa pois.

Lisäksi poliisi neuvoo, että polkupyörän tunnisteet kannattaa ottaa ylös.