”Koronakevät räjäytti potin” – Suosittu retkikohde ruuhkautui – nyt paikalliset joutuvat keräämään päivät pitkät ulostepapereita

Hollolan Kiikunlähteen ympäristö on kärsinyt, kun ihmiset ovat rynnänneet retkeilemään. Jatkuvien ruuhkien ja roskaamisen seurauksena paikallisten mitta on tullut täyteen.

Hollolan Kiikunlähteen ympäristössä asuvat ihmiset ovat joutuneet epämiellyttävän tilanteen eteen, sillä retkeilijät ovat ruuhkauttaneet alueen. Turkoosista väristään tunnettu lähde on ollut tänä keväänä ”liiankin” suosittu, ja lisääntynyt kävijämäärä on tuottanut yhä suurempaa harmia asukkaille.

– Koronakevät räjäytti potin. Vierailijamäärät ovat lisääntyneet hurjasti ja pieni lähteelle vievä Kiikuntie ruuhkautuu päivittäin, kertoo Hollolan kunnan työnsuunnittelija Annariina Keto.

Kedon mukaan tie on ruuhkautunut ajoittain niin pahasti, että asukkaat eivät ole päässeet koteihinsa. Lähteen vieressä on pieni pysäköintipaikka, jolle mahtuu noin kolme tai neljä autoa. Keto kertoo, että kevään aikana pysäköintipaikan ympäristössä on ollut päivittäin yhtä aikaa jopa parikymmentä autoa. Ruuhkan seurauksena autoja on jätetty tien varteen ja paikallisten asukkaiden pihoille.

Myös roskaaminen on ollut suuri ongelma. Kevään aikana paikalliset ovat esimerkiksi joutuneet siivoamaan ihmisten jättämiä ulostepapereita lähteen ympäristöstä. Alueella on tehty myös ilkivaltaa, kuten rikottu asukkaiden laitureita.

Kiikuntie on yksityinen tie, ja Kiikunlähde sijaitsee yksityisten maanomistajien alueella. Aluetta kuitenkin käytetään kuin se olisi retkeilyalue. Kedon mukaan lähteen välittömässä läheisyydessä asuu noin kymmenen ihmistä, mutta retkeilijöiden häiritsevä käyttäytyminen vaikuttaa useisiin kymmeniin alueella asuviin ihmisiin.

– Monelle retkeilijälle jokamiehenoikeudet ovat ilmeisen epäselviä. Kyseessä ei ole luontokohde vierailijoita varten vaan asukkaiden kotialue. Ihmisten pihoissa käy päivittäin ihmisiä kyselemässä lähdettä, eikä asukkailla ole rauhaa ollenkaan, Keto sanoo.

Nyt Hollolan kunta alkaa rajoittaa kulkemista Kiikunlähteellä. Kunta päätti poistaa alueelta pysäköintipaikan ja vaihtaa tietotaulut kyltteihin, joissa vierailua alueella pyydetään välttämään. Lisäksi Kiikuntien molempiin päihin asennetaan liikennemerkit, joissa kulku muilta kuin tien osakkailta kielletään.

Kedon mukaan kävelijät ja pyöräilijät kuitenkin toivotetaan edelleen tervetulleiksi lähteelle.

Lähteellä on käynyt paljon retkeilijöitä jo useamman vuoden ajan. Vierailut asukkaiden pihoissa, yksityisten laitureiden kalusteiden rikkominen ja alueen roskaaminen ovat olleet jatkuvia ongelmia. Ihmispaljouden takia maa on lisäksi kulunut lähteen ympäriltä ja maa-ainesta on valunut lähteeseen.

Vuonna 2018 ongelmaa yritettiin ratkaista rakentamalla lähteelle aita ja näköalatasanne. Häiriökäyttäytyminen on kuitenkin jatkunut tähän päivään asti. Keto kertoo, että aidan yli kuljetaan luvatta ja aivan näköalatasanteen viereen ajetaan autolla, eikä autoja jätetä taemmas parkkipaikalle.

Kedon mukaan alueen asukkaat ovat olleet vuosien saatossa kärsivällisiä, eivätkä kohtaamiset ole olleet ainoastaan negatiivisia.

– Asukkaat kertovat, että monien ihmisten kanssa on ollut myös tosia kivoja kohtaamisia. He toivoisivat, että kaikki kävijät käyttäytyisivät niin kuin luonnossa kuuluu käyttäytyä ja kunnioittaisivat ympäristöä.