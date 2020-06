Karhupesue liikkuu Lieksassa – alueella useita havaintoja emästä ja pennuista

Poliisi toivoo, että Saavan mahdolliset karhuhavainnot ilmoitetaan hätäkeskukseen.

Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan Saavan ulkoilualueella Lieksassa havaittiin maanantai-iltana karhuemä ja pentuja.

Poliisille tulleessa ilmoituksessa kerrottiin, kuinka emä oli ohjannut pentunsa puuhun ja tehnyt valehyökkäyksiä koiran ulkoiluttajaa kohti. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilö- tai aineellisia vahinkoja.

Koiranulkoiluttajan ja karhupesueen kohtaaminen oli tapahtunut jo aamulla, mutta viranomaisten tietoon havainto tuli toisen käden tietona vasta illalla. Havainnon tekijä ei ollut kokenut tilannetta niin uhkaavaksi, että olisi ilmoittanut tapahtuneesta hätäkeskukseen välittömästi.

Poliisin tiedotteen mukaan riistahallinnon ylläpitämään Tassu-järjestelmään on kirjattu useampia havaintoja karhuemästä ja kolmesta pennusta Lieksassa toukokuun lopulla. Havaintoja on tehty Yrjöläntien varresta Yrjölästä, josta on matkaa Saavalle noin kilometri. Saavalta Lieksan keskustaan on myös noin kilometri, mutta välissä on Lieksanjoki.

Poliisi toivoo, että alueella liikkujat huomioivat mahdollisen karhupesueen. Karhuhavainnoista Saavan ulkoilualueella tulee ilmoittaa hätäkeskukseen, jotta myös poliisi pystyy käynnistämään mahdolliset karkotustoimenpiteet mahdollisimman nopeasti.