Huhu alkoi kiertää: Poistuvatko konduktöörit junista? Näin vastaa VR

Konduktöörin perinteinen työnkuva matkalipun tarkastamisineen on murroksessa.

Konduktöörit ovat kuuluneet suomalaiseen junamatkustamiseen olennaisena osana lähes 160 vuoden ajan, mutta nyt ammattikunnassa on noussut kova huoli perinteisen ammatin kohtalosta ja omista työpaikoista.

Konduktöörien joukossa on alkanut kiertää sitkeä huhu, että VR olisi poistamassa kaukoliikenteestä konduktöörit kokonaan.

Konduktöörejä edustavan Raideammattilaiset JHL ry:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt on kuullut konduktööreiltä samoja huolia, mutta hän rauhoittelee työntekijäkenttää.

– Huhut ovat lähteneet liikkeelle, mutta ne eivät pidä paikkaansa. Meidän lähtökohtamme on, että kaukojunissa on jatkossakin vähintään yksi konduktööri. Mutta onko työ enää sellaista työtä, mitä se on ennen ollut, on vielä epävarmaa, Järnstedt sanoo.

Epätietoisuus ja huhumylly ovat johtuneet korona-ajasta, kun junissa ei enää myydä matkalippuja, jotta junat eivät tule liian täyteen.

Aikaisemmin matkustajat ovat voineet tulla junaan ja ostaa lipun junassa, mutta junien ylitäytön estämiseksi ja matkustajien sijoittelun varmistamiseksi riittävin turvaetäisyyksin matkaliput on tällä hetkellä ostettava ennalta, mikä on käytännössä poistanut matkalippujen tarkastustarpeen.

VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola sanoo, että yhtiö saa eniten kiitosta ammattitaitoisesta ja ystävällisestä junahenkilöstöstä.

VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola sanoo, että jatkossakaan matkalippuja ei tarkastettaisi kaikilta matkustajilta. Kun teknologia kehittyy, konduktööri voi omalla sovelluksellaan nähdä, mille istumapaikoille liput on myyty etukäteen.

Liput tarkastettaisiin vain sellaisilla istumapaikoilla istuvilta matkustajilta, joiden osalta kone kertoo paikan olevan myymättä.

– Konduktöörit eivät kuitenkaan missään nimessä häviä kaukojunista! VR saa eniten kiitosta upeasta henkilöstöstään junissa. Emme rupea sitä karsimaan, eli konduktöörit pysyvät junissa jo asiakasturvallisuudenkin takia, Simola vakuuttaa.

Konduktöörien työnkuva sen sijaan muuttunee tulevaisuudessa. Kun perinteinen lipuntarkastus ei vie enää niin paljon aikaa, konduktöörin työpanosta vapautuu muuhun asiakaspalvelutyöhön enemmän.

– Toimenkuvaa on jo kehitetty ja kehitetään edelleen. Konduktöörit ovat esimerkiksi jakaneet yöjunissa aamiaispaketteja hytteihin. En halua tuleviin yksityiskohtiin vielä mennä, koska haluamme tehdä sen henkilöstön kanssa yhdessä, Simola sanoo.

Simola sanoo, että VR:n suurin haaste tällä hetkellä on saada korona-ajan jälkeen asiakkaiden luottamus palautettua ja täysimääräinen liikenne taas raiteille ja lomautetut henkilöt töihin.

– Meillä on tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä matkustajaliikenteessä töissä, ja pahimmilla viikoilla heistä noin 600 oli lomautettuna. Juhannusviikolla palautamme matkustajaliikenteen lähes ennalleen, mikä tarkoittaa sitä, että voimme kutsua lähestulkoon kaikki lomautetut takaisin töihin, Simola iloitsee.