”Missä Simo on?” - Kukkakaupan koira pelastaa monen ohikulkijan päivän

Kukkakaupan miellyttävä sisäänheittäjä on herättänyt paljon iloa ja ihailua, mutta myös huolta ja kysymyksiä, siitä kuinka koira soveltuu kauppakeskukseen.

Pian 14 vuotta täyttävä Simo tunnetaan Redin käytävältä sekä Facebookin keskusteluryhmistä. Kun kukkakauppias Kitta haki seitsemänviikkoisen Simon kotiinsa, koira kiljui koko kotimatkan. Arasta pennusta kasvoi kuitenkin lempeä ja rauhallinen koirakaveri.

– Hän on salaisesti epävarma, mutta esittää machoa. Luonteeltaan Simo on kuitenkin nöyrä, kiltti ja erittäin empaattinen. Simo suhtautuu asiakkaisiin aika lungisti. Hänellä on keisarin asenne. Hänen ei tarvitse nousta, sillä asiakkaat tulevat kuitenkin hänen luokseen. Ehkä hän nostaa päätään. Jos sitäkään, Kitta luonnehtii Simoa.

Joutuessaan työskentelemään pitkiä päiviä, Kitta päätti ottaa selvää, kuinka koira pärjäisi työympäristössä. Simo oppi nopeasti myymälän rajat, sai ohikulkijoista ystäviä ja osoittautui hyväksi työpariksi. Simosta kehittyi harjaantunut asiakaspalvelija. Hän on työskennellyt Kitan kanssa sekä toimistossa että myymälöissä.

– Yleensä kun tulemme aamulla avaamaan kauppaa, Simo kantaa parkkipaikalta oman hihnansa myymälään. Erityisen innoissaan hän on, jos hän ei ole ollut muutamaan päivään tai viikkoon kaupassa. Hän juoksee innolla oikealle hissille. Ja varmaan osaisi tulla itsekseenkin kaupalle asti.

Ensimmäisen tunnin ajan Simo pötköttää kaupan sisällä. Sitten hän siirtyy ovelle tarkkailemaan kuka tulee, mitä tekee ja minne menee. Toisen koiran kohdatessaan hän tarttuu leluun, jota riiputtelemalla hän kanavoi ohikulkevasta koirasta syntynyttä intoa. Kitta on nimennyt lelun ”turvaleluksi”.

Simo vakiopaikallaan ihmettelemässä ohikulkijoita.

Simolla on ihailijoita

Ihailijoita hän haalii sekä kaupassa, että Facebookin lemmikki -ryhmissä

– Hänestä on tullut ohikulkijoille todella rakas. Samat ihmiset käyvät päivittäin moikkaamassa häntä. Eräs ohikulkija kertoi vaihtaneensa työmatkareittiään, jotta voisi tavata Simon matkalla. Simon tapaaminen on monelle terapiaa. Asiakkaat rapsuttavat koiraa ja saattavat kiittää minua, kun saavat vaikeana päivänä nähdä Simoa. Koira saa heidät voimaan paremmin.

Lapset esittelevät Simolle ostoksiaan, vaatteitaan ja lelujaan. Kitta liikuttuu kuullessaan myymälässä lasten kysyvän äidiltään: ”Missä Simo on?” Mikäli Simo on ollut päiviä poissa, ihmiset tulevat kysymään, onko Simolla kaikki hyvin.

– Kun työskentelimme Turussa, eräs autistinen poika ja hänen äitinsä kävelivät myymäläni ohi aina ruokaostoksille mennessään. Poika ei koskaan ottanut kehenkään kontaktia, mutta Simoon hän ihastui kovasti. He leikkivät yhdessä pallolla joskus vartin, toisinaan puolisen tuntia. Kun emme työskennelleet enää samaisessa myymälässä, satuimme törmäämään pojan äitiin. Hän kertoi itkien kuinka paljon leikkihetket Simon kanssa olivat merkinneet pojalle.

Asiakkaiden ohella Kitalle on myös tärkeää, että Simo viihtyy. Usein häneltä kysytään, saako Simoa paijata. Hänen vastauksensa on yksinkertainen:

– Jos Simo itse haluaa. Mikäli Simo ei nosta päätään, niin ehkä ei kannata rapsuttaa. Mutta jos pää nousee ja häntä heiluu, hän kutsuu luokseen. Kurjalta tuntuu, jos puolen minuutin välein tullaan rapsuttamaan, kun Simo ei pysty itse sanomaan mitä haluaa.

Kitta kehottaa koiria pelkääviä, allergisia tai toisen koiran kanssa asioivia asiakkaita, huikkaamaan ovelta, kun haluavat tulla sisään. Silloin Kitta ymmärtää viedä Simon takahuoneeseen, jossa Simo on tottunut odottelemaan.

– On edistyksellistä, että kauppakeskuksessa saa olla koira. Se vaikuttaa ihmisiin usein positiivisesti. Koira rentouttaa ja rauhoittaa monia, toteaa kukkakauppias Kitta.