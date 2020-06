THL: Suomessa 24 uutta koronavirustartuntaa

Yhteensä tartuntoja on nyt 7025.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 7 025 koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Eilen tartuntoja oli tiedossa 7 001, joten Suomessa on todettu vuorokauden aikana 24 uutta varmistettua tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa tilastoitu yhteensä 323. Koronan vuoksi sairaalahoidossa on tämän hetkisen tiedon mukaan yhteensä 38 potilasta. Tehohoidossa heistä on yhteensä kuusi.

THL kertoo myöhemmin iltapäivällä koronaan liittyvien kuolemantapausten määrästä ja sairaalahoidossa olevista.