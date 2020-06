Näin Linnanmäki avaa porttinsa koronarajoitusten keskellä: Sisään vain 5000 asiakasta kerrallaan

Linnanmäki avaa porttinsa perjantaina.

Koronarajoitukset rajoittavat myös huvipuiston toimintaa.

Linnanmäki rajaa asiakasmääränsä 5000 asiakkaaseen, kun puisto avaa porttinsa perjantaina. Tämä on noin neljäsosa puiston normaalikävijämäärästä.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin totesi tiedotustilaisuudessa, että näistä 5000 asiakaspaikasta puolet on varattu henkilöille, jotka haluavat spontaanisti tulla paikalle. Toiset puolet on varattu ennakkorannekkeen ostajille.

– Tämä kiintiö on jaettu vielä kolmeen osaan, eli se käsittää esimerkiksi keväällä rannekkeen ostaneet tai lahjakortin saaneet tai esimerkiksi kausihupilaiset, Adlivankin kertoo.

– Jos asiakkaalla jo on ranneke tai lahjakortti, voi hän heti 9.6. lähtien varata itselleen maksuttoman sisäänpääsyn määrätylle huvipäivälle kesäkuulle.

Adlivankin kehottaakin esimerkiksi pitkänmatkalaisia varaamaan tietyn huvittelupäivän etukäteen. Päiväpiipahdusta suunnitteleva voi seurata yleisömäärää Linnanmäen kotisivuilla olevasta reaaliaikaisesta mittarista.

Itse puistossa koronatilanteeseen on varauduttu sulkemalla joitain laitteita. Nämä ovat Cinema 4D, Panoraama sekä MuksuPuksu. Myös Matka Maan Ytimeen -leikkialue on alkukaudesta suljettuna. Sen lisäksi VR-lasit ja 3D-lasit eivät ole käytössä.

Jonottamiseen on varauduttu maalaamalla turvaväleistä muistuttavia Rolle-pellen jalanjälkiä sekä joihinkin kohteisiin on asennettu myös pleksejä jonotusalueille.

Adlivankin kertoi, että Linnanmäen myyntipisteistä voi ostaa kasvomaskeja, mutta joissain vauhdikkaimmissa laitteissa maskien käyttö on turvallisuussyistä kielletty.

– Joka laitteessa on sinne mennessä käsihuuhdepisteet, ja useassa laitteessa myös poistuessa. Tämän lisäksi desinfiointipisteitä on ympäri puistoa ja me myös desinfioimme laitteiden kosketuspintoja useita kertoja päivässä.

Iik-week on tänä vuonna peruttu.

– Iik-weekin tarkoituksena on juurikin tiivis tunnelma, joten se ei valitettavasti tähän hetkeen sovi, Adlivankin pahoitteli.

Korona iski myös uuden Vekkulan suunnitteluun ja Adlivankin totesi tiedotustilaisuudessa, että uusi Vekkula näkee päivänvalon aikaisintaan vuonna 2022.

– Meillä oli suunnitteilla lukuisia tutustumismatkoja puistoihin ympäri maailmaa, mutta matkustusrajoitteet estivät nämä suunnitelmat.

Valokarnevaali sen sijaan järjestetään vielä syksyllä, mutta kauden päättävä ilotulitus on vastuullisuussyistä päätetty jättää pitämättä.