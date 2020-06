Syyte: Jyväskyläläismies käytti seksuaalisesti hyväkseen noin 20 alaikäistä lasta

Jyväskyläläismies otti uhreihin netissä yhteyttä. Lapset olivat tekoaikaan iältään 9-14-vuotiaita, ja kotoisin eri puolilta Suomea.

Vuonna 1979 syntynyttä jyväskyläläismiestä syytetään laajasta seksuaalirikosvyyhdistä. Häntä vastaan nostettiin syytteet Keski-Suomen käräjäoikeudessa maanantaina.

Syytenimikkeet ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet nuorten suosimassa sosiaalisen median palvelussa, jonka ylläpitäjältä poliisi sai myös teoista vihjeen.

Poliisin epäilyksen mukaan mies on puhunut lasten kanssa seksuaalissävytteisesti, ja saanut heiltä muun muassa paljastavia kuvia. Mies lähetti myös lapsille kuvia, joissa hän ei kuitenkaan itse esiintynyt. Mies ei tavannut lapsia fyysisesti.

– Asiassa on kyse niin kutsutusta grooming-ilmiöstä, jolla tarkoitetaan lapsen lähestymistä verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa, tutkinnanjohtaja Sanna Springare Keskusrikospoliisista kertoo.

– Siellä on viestitelty lasten kanssa. Osassa niistä on ollut seksuaalissävytteistä keskustelua, ja osassa on ollut kuvan lähettelyä, Springare sanoo Ilta-Sanomille.

Poliisin esitutkinnan mukaan uhreja on yhteensä 22. He olivat tekoaikaan iältään 9–14-vuotiaita ja kotoisin eri puolilta Suomea. IS ei saanut syyttäjältä täyttä varmuutta siihen, oliko uhrien lukumäärä sama myös syyteharkinnan jälkeen. Syyttäjän mukaan luku on kuitenkin kutakuinkin sama.

Epäilty otettiin kiinni viime lokakuussa, mutta hänet vapautettiin joulukuussa. Mies jatkoi kuitenkin epäiltyä rikostehtailua, ja hänet vangittiin uudelleen huhtikuussa. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2018–2020.

Keskusrikospoliisi teki esitutkintaa yhteistyössä useiden poliisilaitosten kanssa. Asian käsittely alkaa Keski-Suomen käräjäoikeudessa 22. kesäkuuta. Mies saapuu istuntoon vangittuna.